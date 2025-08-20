Jobba som personlig assistent till vår kund i Söderköping
2025-08-20
Just nu söker vi dig som vill jobba extra och bli en del av vårt härliga team och arbeta som personlig assistent hos vår kund boendes strax utanför Söderköping. Du stöttar kunden i sin vardagliga vardag och rutiner. Du utför en del manuella förflyttningar, personlig omvårdnad och hushållsuppgifter.
Vad innebär jobbet som personlig assistent?
Som personlig assistent arbetar du hos en person med funktionsvariation. Där hjälper du till med de saker i vardagen som många tar för givet, till exempel påklädning, ta hand om hemmet, personlig hygien och att delta i fritidsaktiviteter. Du gör stor skillnad och får någon annan persons dagliga liv att fungera. Att varje dag bidra till att en person kan leva sitt liv som den vill tycker vi är världens viktigaste jobb.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.
Vi ser gärna att du:
har ett genuint intresse av att hjälpa andra.
kan förstå och göra dig förstådd på svenska.
kan arbeta flexibla arbetstider - dag, kväll och helg.
har erfarenhet av vård och omsorg. (Det är ett plus, men inget krav).
Körkort (för att kunna ta dig till arbetsplatsen)
Övrig information
Anställningsform: timanställning
Omfattning: deltid eller timanställning
Tillträde: omgående
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Rekrytering sker löpande så sök idag
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), http://frosunda.se/personligassistans Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9467648