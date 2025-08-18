Jobba som personlig assistent till en glad och aktiv man i Jönköping
2025-08-18
Till vår uppdragsgivare, en pigg och glad kille i 50-årsåldern boendes i egen lägenhet i centrala Jönköping, söker vi positiva och engagerade personliga assistenter. Tycker du om att arbeta i ett aktivt uppdrag där det händer mycket samt att du har en stor ansvarskänsla? Tveka i så fall inte på att söka.
Hjälp med allt i vardagen som personlig omvårdnad, skötsel av hemmet, matlagning, inköp m. m, samt hjälp med att planera aktiviteter och hålla kontakt med vänner och anhöriga. Intressen är bl a musik, utevistelse, umgås med vänner, hockey och övrig sport. Uppdragsgivaren går en teaterutbildning på dagtid i vilken assistenten är behjälplig
Vad krävs
Du som söker är en man eller kvinna som är ansvarsfull, engagerad, empatisk, personlig mognad samt vara lyhörd för brukarens behov och önskemål. Att kunna samarbeta med arbetskamrater och anhöriga är viktigt. Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kunna lyssna på och arbeta efter brukarens önskningar men att vid behov kunna ta egna initiativ är också viktigt. Det är en fördel att du är i god fysisk form så du orkar hänga med i svängarna och stötta vid aktiviteter. Kortare resor i arbetet kan förekomma i arbetet och då följer du med som assistent.
Om du har en bakgrund som personlig assistent eller andra vårdrelaterande yrken är det meriterande, men störst vikt läggs på din personliga lämplighet. Dokumentation förekommer i uppdraget därför krävs det att du behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Vad erbjuder vi
Vi erbjuder ett spännande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, där du kommer få göra skillnad för någon annan varje dag. Att kompetensutveckla vår personal är ett led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen därför erbjuder vi flera utbildningar varje år till våra anställda. Vi vill att du ska trivas riktigt bra och hoppas på ett varaktigt samarbete med dig.
• En timanställning vid behov
• Arbetstider som förekommer är dag, kväll, helg och natt (väntetid, sovande jour) i form av dygnspass samt halva dygnspass
• Vi erbjuder introduktion och möjlighet att gå bredvid i uppdraget med start enligt överenskommelse.
För mer information om tjänsten kontakta ansvarig arbetsledare Jimmie Hultin, jimmie.hultin@kooperativetolja.se
Urval kommer att ske löpande och vi vill därför ha din ansökan omgående.
För att bli aktuell för anställning i Kooperativet olja krävs att du visar upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Det kan ta ett tag att få hem ditt utdrag och därför är det bra att beställa ett redan nu. Gå in på länken:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/?mtm_campaign=belastningsregistret&mtm_source=google&mtm_medium=cpc&mtm_content=allman&gclid=EAIaIQobChMIys7XrrHv_AIVxMPVCh1ObgvKEAAYAiAAEgIKk_D_BwE
Gå in på "Till e-tjänst för registerutdrag" och logga in med Bank-id. Välj blankett "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret". Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
