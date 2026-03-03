Jobba som personlig assistent med vår kund i Vännäs!
På Aktiv Assistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad i en annan människas vardag? Vi på Aktiv Assistans söker nu personliga assistenter strax utanför Vännäs tätort. Vi letar efter dig som vill arbeta som timvikarie vid behov med mycket goda möjligheter till utökat arbete under sommaren.
Arbetet erbjuder varierande arbetstider som är förlagda till dag- och kvällstid, både på vardagar och helger. Detta passar utmärkt för dig som studerar på deltid eller på distans, eller som vill kombinera uppdraget med en annan deltidstjänst.
OM KUNDEN
Som personlig assistent ger du stöd i kundens dagliga liv, bland annat med personlig omvårdnad, på- och avklädning, förflyttningar, träning, hushållssysslor och fritidsaktiviteter.
I ditt arbete har du alltid kundens behov, önskemål och självbestämmande i fokus, med målet att skapa förutsättningar för ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och som trivs i en roll där du får bidra med omtanke, engagemang och trygghet. Du är lyhörd, ansvarstagande och flexibel, och har lätt för att samarbeta både med kollegor och med den person du assisterar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För oss är rätt inställning, respekt för individen och en vilja att göra ett riktigt bra arbete avgörande.
KRAV

Körkortskrav
Tillgång till bil
Erfarenhet av personlig assistans och/eller vård
Sysselsättningsgrad: Timvikarier och sommarvikarier.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Aktiv Assistans, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Aktiv Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Beställ det redan nu, eftersom Polisens handläggningstid kan variera. Du kan enkelt beställa utdraget digitalt via Kivra, välj "arbete med barn med funktionsnedsättning" och gör din beställning här.
Jobba hos Aktiv Assistans Norr AB
Aktiv Assistans Norr AB är ett familjärt assistansföretag med huvudsaklig verksamhet i Västerbotten. Vi brinner för att hjälpa personer med funktionsvariationer att leva ett så meningsfullt och rikt liv som möjligt, utifrån deras behov och önskemål. Våra ledord - inflytande, trygghet, tillgänglighet och kompetens - genomsyrar allt vi gör. Vi är lika måna om våra kunder som om våra anställda och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Förmåner för dig som anställd hos Aktiv Assistans
Som personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad både under arbetstid och på väg till och från jobbet, så att du kan känna dig trygg om något oförutsett skulle ske. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag till alla våra medarbetare och arrangerar regelbundet aktiviteter för både personal och kunder. Vi är måna om att du ska trivas hos oss och känna dig som en del av gemenskapen!
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjliga chanser att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Så ansöker du
