Jobba som personlig assistent med oss - gör en intresseanmälan
Ab Assistansbyrån Vilja / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hudiksvall Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hudiksvall
2026-06-14
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, Söderhamn
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eller i hela Sverige
Personlig assistent är ett arbete som kan passa många olika slags människor. Att jobba som personlig assistent kan skilja sig mycket beroende på vem du är assistent till. Gemensamt för yrket är dock alltid att du måste vara lyhörd, flexibel, ödmjuk och engagerad.
Här kan du göra en "öppen ansökan", dvs en intresseanmälan för framtida personalbehov, inte en ansökan för en specifik tjänst! När vi behöver rekrytera tittar vi alltid först om vi har passande kandidater i vår kandidatbank.
Företagsinformation
Assistansbyrån Vilja ordnar personlig assistans med Delaktighet, Glädje och Engagemang som ledord. Vi arbetar tillsammans för att ge assistans med allra bästa kvalitet. Vårt motto är "Hinder är till för att hoppa över!" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Assistansbyrån Vilja
(org.nr 556888-9132), https://abvilja.tidvis.se/lediga_tjanster
Garluö 5 (visa karta
)
824 93 HUDIKSVALL Arbetsplats
Assistansbyrån Vilja AB Kontakt
Susanne Westin 070-4440190 Jobbnummer
9962647