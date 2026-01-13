Jobba som personlig assistent i Stockholm, timvikarier
2026-01-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare kollegor till vårt team, är det du? Publiceringsdatum2026-01-13Om tjänsten
Vill du arbeta med något som verkligen gör skillnad i människors liv? Olivia Personlig Assistans söker dig som vill arbeta som personlig assistent i Stockholm, som timvikarie.
Arbetsuppgifterna innefattar t.ex.:
Stöd med dagliga rutiner och hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Praktiskt stöd i vardagliga aktiviteter
Social samvaro
Arbetstiderna varierar över hela dygnet, både vardagar och helger. Är du flexibel med arbetstider och kan börja omgående är detta meriterande.Företaget
Hos oss får du möjlighet att verkligen göra skillnad i kundens liv. Du ger stöd i allt från dagliga rutiner till fritidsaktiviteter, alltid med målet att den du assisterar ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Mer information om kunden ges vid intervju.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och som trivs i en roll där du får bidra med omtanke, engagemang och trygghet. Du är lyhörd, ansvarstagande och flexibel och du har lätt för att samarbeta med både kollegor och kunden.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och hur du matchar den person du arbetar med. Erfarenhet av arbete inom omsorg eller personlig assistans är meriterande, men det viktigaste är att du har rätt inställning och vilja att göra ett gott arbete.
Meriter:
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Flexibel till att kunna arbeta varierande tider vardag som helg
Sysselsättningsgrad: Timvikarier, 6-8 st.
Tillträde: Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
För att komma till anställning behöver du ha ett Bank-ID. Många av våra kunder önskar även att du beställt ett belastningsregister att uppvisa vid eventuell anställning. För att underlätta kan du därmed söka om registret via följande länk (detta register används för alla våra anställningar): Arbete med barn med funktionsnedsättningar
Vid frågor kontakta oss via mejl.
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID -handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund / brukare och eventuell anhörig, godman eller annan.
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen . Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Om kollektivavtal hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Förmåner inkluderar bland annat tillgång till rabatterade produkter och tjänster hos ett antal samarbetsbolag. Så ansöker du
