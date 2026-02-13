Jobba som personlig assistent i Örnsköldsvik
2026-02-13
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vill du arbeta med något som verkligen gör skillnad i människors liv? Kura Omsorg söker nu flera engagerade och omtänksamma timvikarier som vill arbeta som personliga assistenter i Örnsköldsvik. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära människor och göra en verklig skillnad i deras vardag. Som personlig assistent ger du stöd i allt från dagliga rutiner till fritidsaktiviteter - alltid med målet att den du arbetar med ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.
ARBETET SOM PERSONLIG ASSISTENT
Som personlig assistent arbetar du i brukarens hem och stödjer i det som behövs i vardagen. Det kan till exempel handla om personlig omvårdnad, hjälp vid måltider, hushållssysslor eller att följa med på aktiviteter och ärenden utanför hemmet.
OM DIG
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och som trivs i en roll där du får bidra med omtanke, engagemang och trygghet. Du är lyhörd, ansvarstagande och flexibel - och du har lätt för att samarbeta med både kollegor och kunder.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och hur du matchar de personer du arbetar med. Erfarenhet av arbete inom omsorg eller personlig assistans är meriterande, men det viktigaste är att du har rätt inställning och vilja att göra ett gott arbete.
Sysselsättningsgrad: Timvikariat
Antal tjänster: 6 st. Tillträde: Sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att arbeta som personlig assistent.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
