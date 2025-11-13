Jobba som personlig assistent i en härlig lantlig miljö strax utanför Li...
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2025-11-13
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Söderköping
eller i hela Sverige
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och som vill jobba som personlig assistent hos vår manliga kund strax efter Bankekind. Vad innebär den här tjänsten?
Du arbetar efter kundens behov. Dina arbetsuppgifter är bland annat: hantering av personlig hygien, matlagning, hushållsrengöring, hjälpa kunden med sina träningsmoment, förflyttningar med hjälp av en turner.
Söker någon som är intresserad av att arbeta på timmar när behovet finns och så småningom eventuellt arbeta på en mindre fast tjänstgöringsgrad.
Arbetstiderna variera med delade turer med klockslag 08:00-12:45, 14:15-18:00/21:20. Vardagar och helgdagar.
Kunden bor ute på landet strax efter Bankekind längs väg 34. Cirka 25 minuter från Linköping resecentrum med bil. Han bor där tillsammans med sin fru, två hundar och katter.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.
Vi ser gärna att du:
ej pälsdjur allergiker eller rädd för hundar och katter.
har tillgång till körkort och bil för att ta sig till arbetsplatsen.
har ett genuint intresse av att hjälpa andra.
kan förstå och göra dig förstådd på svenska.
kan arbeta flexibla arbetstider - dag, kväll och helg.
har erfarenhet av vård och omsorg. (Det är ett plus, men inget krav).
Övrig information
Anställningsform: behovsanställning
Omfattning:efter behov
Arbetstider: 8:00-12:45, 14:15-18:00/21:20
Tillträde: Omgående
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), http://frosunda.se/personligassistans Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9603586