Jobba som personlig assistent i centrala Göteborg - med matintresserad och
2025-08-20
Vem är jag?
Jag är en man i dryga 50-årsåldern som bor Göteborg, nära Korsvägen, och som nu söker en personlig assistent som kan jobba varannan helg. Jag har assistans på grund av min fysiska funktionsnedsättning som innebär att jag är rullstolsburen och behöver hjälp med personlig omvårdnad, förflyttningar, handräckning och vardagliga sysslor i hushållet. Jag är aktiv som person och gillar att vara ute, framför allt sommartid. Jag är verbal och arbetsleder själv. Mina intressen är bland annat matlagning och teknik mm. Gillar bland annat att bygga saker med mina assistenter!
Vem är du?
Det viktigaste är inte vilka intressen du har, utan att vi klickar på ett personligt plan! Eftersom jag är öppen för nya intressen och trivs med en aktiv vardag, är det ett extra plus om du är initiativrik och tycker om att hitta på saker.
Jag ser helst att du som söker är en kvinna som är trygg i omsorgsarbetet. Andra egenskaper som passar väl i rollen är att du är lugn, lyhörd och en god lyssnare.
Denna tjänst omfattar i snitt 23 timmar per vecka vilket motsvarar ungefär 58%
Arbetstiderna fördelas enligt ett fyraveckorsschema:
• Vecka 1: Fredag kl. 08.00-00.00 & Söndag 08.00-23.00
• Vecka 2: Fredag kl. 08.00-23.00
• Vecka 3: Fredag kl. 08.00-00.00 & Söndag 08.00-23.00
• Vecka 4: Fredag kl. 08.00-23.00
Tjänstens tillträde är 25:e augusti, eller enligt överrenskommelse.
Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också få bra stöttning och kontakt med ansvarig koordinator.
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
Välkommen med din ansökan!
Ansvarig rekryterare: Jonna Ankarhem
