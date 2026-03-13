Jobba som personlig assistent hos vår yngre manliga kund i Arvika
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Arvika Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Arvika
2026-03-13
Nu söker vi dig som vill arbeta som personlig assistent till en yngre man i Arvika.
Vad innebär den här tjänsten?
Här får du möjligheten att tillsammans med andra bidra och skapa en fungerande vardag för vår kund. Vi söker dig som kan arbeta på timme vid behov (sjukfrånvaro och ledigheter), samt eventuellt ett helg löp.
I arbetet ingår sedvanliga assistentuppgifter, så som stöd vid personlig omvårdnad, hushållsarbete och aktiviteter, så som promenader, besök hos vänner och bekanta samt andra aktiviteter utanför hemmet. Mannen är rullstolsburen och behöver hjälp vid förflyttningar med hjälp av taklyft, hygien moment, handräckning samt hushållssysslor så som matlagning, tvätt och städ.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.
Vi ser gärna att du:
kan förstå och göra dig förstådd på svenska.
har ett genuint intresse av att hjälpa andra
kan arbeta flexibla arbetstider - dag, kväll och helg. ev vaken natt
har erfarenhet av vård och omsorg. (Det är ett plus, men inget krav).
Har erfarenhet av arbete som personlig assistent
Har ett intresse för matlagning och tycker om att laga mat
Har körkort
Övrig information
Anställningsform: Behovs anställning
Omfattning: Vid behov, ev mindre rad varana helg
Arbetstider: 07.00-15.30 , 15.00-22.00 samt vaken natt 21.30-07.30
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Sista dag att ansöka är 2026 04 19
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Lisa Vålberg, verksamhetscheflisa.valberg@frosunda.se
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7381525-1891227". Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Orvar Bergmarks Plats 2e (visa karta
)
702 23 ÖREBRO Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9795761