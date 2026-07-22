Jobba som personlig assistent hos vår (manliga/kvinnliga) kund i xxxx
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlskrona Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Karlskrona
2026-07-22
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Emmaboda
, Tingsryd
eller i hela Sverige
Just nu söker vi en kvinnlig assistent som vill bli en del av vårt härliga team och som vill jobba som personlig assistent hos vår 5-åriga flicka i Karlskrona.
Vad innebär den här tjänsten?
Kunden är i 5-års åldern och behöver hjälp med allt i hennes vardag såsom flyttningar med hjälpmedel, matsituationer och personlig hygien. Kunden går i förskolan under vardagarna och har då inte stöttning av sina assistenter. 1 gång i veckan är kunden även på kortis och har då inte sina assistenter med sig. I tjänsten är det, i dagsläget, 3-4 vardagskvällar mellan kl. 16.30-21.00 som är aktuella. Viktigt att du som assistent kan prata flytande engelska då kundens familj talar engelska. Kunden ser gärna att du som söker har erfarenhet inom vården, utbildning ej något krav.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.
Kunden söker någon som:
är kvinna.
har ett genuint intresse av att hjälpa andra.
kan förstå och göra dig förstådd på engelska och svenska.
kan arbeta kvällspass efter schema.
har erfarenhet av vård och omsorg. (Det är ett plus, men inget krav).
Övrig information
Anställningsform: provanställning som kan leda till en visstidsanställning
Omfattning: ca 38%
Arbetstider: kl. 16.30-21.00
Tillträde: Omgående
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är Intervjuer sker löpande
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Sandra Mattisson Penzo, Verksamhetschef
010-130 42 67sandra.mattissonpenzo@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8110101-2112300". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Högabergsgatan 3 (visa karta
)
371 34 KARLSKRONA Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
10009558