Jobba som personlig assistent hos vår manliga kund i Lambohov
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2025-08-12
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och som vill jobba som personlig assistent hos vår manliga kund i Lambohov
Vad innebär den här tjänsten?
I arbetet är du ett stöd för kunden i sin vardag. Du stöttar kund vid måltider, hushållsuppgifter och personlig hygien. Du utför förflyttningar mellan säng, permobil och hygienstol med en lift som arbetsredskap.
Arbetstiderna är 08:00-16:30 eller 16:00-11:00 med jour del av natten. Vardagar samt helgdagar. Vi söker minst två personlig assistenter som är intresserade av att ha minst ett planerat pass i veckan samt att hoppa in vid behov vid frånvaro av andra kollegor.
Vi erbjuder även anställning hos några av våra andra kunder för att arbeta mer om intresse finns.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerade, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt. Vi söker främst män enligt kundens önskemål.
Vi ser gärna att du:
har ett genuint intresse av att hjälpa andra.
har en stark och god fysik.
talar och skriver bra svenska för kommunikation med kund och hantering av den sociala dokumentationen.
kan arbeta flexibla arbetstider - dag, kväll, journatt och helg.
intresse för vård och omsorg.
Övrig information
Anställningsform: Visstid så länge assistansuppdraget varar / behovsanställning.
Omfattning: Efter överenskommelse
Arbetstider: 08:00-16:30 eller 16:00-11:00 med jour del av natten. Vardagar samt helgdagar.
Tillträde: Omgående.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
För att bli anställd krävs ett utdrag från belastningsregistret. Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), http://frosunda.se/personligassistans Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
