Jobba som personlig assistent hos vår kvinnliga kund i Sundsvall/Bergsåker
2025-08-28
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och som vill jobba som personlig assistent hos vår kvinnliga kund i Sundsvall/Bergsåker. Vad innebär den här tjänsten?
Vi söker dig som kan/vill arbeta när någon av kundens vikarier är sjuk, är hemma med sjuka barn eller annan frånvaro. Det innebär att du behöver vara flexibel och ibland kan arbeta på kort varsel.
Vi ser gärna att du kombinerar annan sysselsättning med ditt arbete hos oss. T ex om du studerar eller redan har en deltidstjänst.
Vi arbetar med FrösundaFramtid ett system där du kan lägga dig tillgänglig när du kan arbeta samt lägga dig otillgänglig när du inte kan arbeta, samt där du kan lägga in din profil, t ex om du kan arbeta kvällar, men inte dagtid eller aldrig måndagar.
Som timvikarie kommer du samarbeta med vår centrala bemanningsenhet, som har öppen från 05.00 - 21.00 för att lösa vakanser hos kunden. Möjlighet kan även finnas att arbeta hos fler kunder.
Arbetstiderna hos kunden är 8,oo-15,00, 9,00-19,00, 16,00 -21.45 samt nätter 21,00 - 08,00.
I ditt arbete kommer du ofta arbeta tillsammans med en kollega under veckans dagar och kvällar. Det innebär att även du som inte har tidigare erfarenhet inom vård- eller omsorgsarbete men är intresserad kan arbeta.
Du kommer arbeta med sedvanligt vård- och omsorgsarbete, d v s hjälpa kunden med personlig hygien, på- och avklädning, hushållsarbete, förflyttningar m m. Du kommer skolas in av kunds ordinarie assistenter.
Under dina arbetspass är du hemma hos kunden. Hon lever med sin make, som även han är insatt i hennes assistans. Hemmet är anpassat med taklyft och kunden har hjälpmedel som elrullstol, höj- och sänkbar säng, hygienstol m m.
Näring, vätska och medicin får kund via sond, där assistenterna ger för hand. Viss medicin inhalerar kund. Du behöver vara lugn, noggrann och följa arbetsplatsens rutiner och dokumentera. Som vikarie kommer du samarbeta med vår centrala bemanningsenhet, som har öppen från 05.00 - 21.00 för att lösa vakanser hos kunden. Möjlighet kan även finnas att arbeta hos fler kunder. Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.
Du behöver vara flexibel, lösningsfokuserad och bra på att samarbeta.
Kunden vill ha en trevlig, positiv och trygg atmosfär i sitt hem och vi söker dig som på ett proffsigt sätt kan vara med och bidra till det.
Vi ser gärna att du:
har ett genuint intresse av att hjälpa andra.
kan förstå och göra dig förstådd på svenska. .
kan arbeta flexibla arbetstider - dag, kväll och helg.
har erfarenhet av vård och omsorg. (Det är ett plus, men inget krav).
är rökfri.
arbetsplatsen ligger i Bergsåker/Sundsvall, vi ser gärna att du bor i närheten eller kan ta dit till och från arbetet.
Övrig information
Anställningsform: behovsanställning.
Omfattning: vid behov i assistansen.
Arbetstider: se ovan.
Tillträde: Snarast
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 20250920
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Anna Johansson, verksamhetschefanna.johansson@frosunda.se
Du ansöker direkt i annonsen, inte via mail.
All kommunikation går genom teamtailor, det system som hanterar din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), http://frosunda.se/personligassistans Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Kontakt
Anna Johansson anna.johansson@frosunda.se Jobbnummer
9480059