Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och som vill jobba som personlig assistent hos vår kvinnliga kund i Storebro.Vad innebär den här tjänsten?
Kunden är en kvinna i 25-årsåldern som bor hemma med sin familj. Hon är en härlig person som tycker om att dansa och att tillbringa sommaren på Astrid Lindgrens Värld.
Vi söker dig som vill arbeta långsiktigt och bygga en trygg relation som personlig assistent. Kvinnan behöver en lugn och försiktig inskolning vid nya kontakter, med hänsyn till sin autism och assistenten behöver lära sig att kommunicera med kvinnan då hon är icke verbal. Arbetstiderna planeras i samråd utifrån behov, och därför ser vi gärna att du är flexibel med tider, särskilt i början.
Inledningsvis kommer arbetet att omfatta ett fåtal timmar åt gången under inskolningsperioden. Målet är att kunden på sikt ska ha externa assistenter nära dagligen, under större delen av dygnets timmar. Detta kan innebära tjänst med överenskommen tjänstgöringsgrad. Kvinnan har assistans dygnets alla timmar med jour del av natten, så du behöver kunna arbeta obekväma arbetstider (kväll, natt och helg).
Vem söker vi?
Vi söker dig som är social, driven och lugn. Arbetet utformas alltid utifrån kundens behov, dagsform och önskemål.
Kunden söker en skojig och kreativ person med nära till skratt. Du ska vara noggrann och ha förmåga att arbeta självständigt, med kundens bästa i fokus. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande. Krav på körkort och tidigare erfarenhet inom LSS.
Förutom detta ser vi gärna att du:
är kvinna
har erfarenhet av att arbeta med autism och Downs syndrom
inte har pälsallergi, då pälsdjur finns i hemmet
har tidigare erfarenhet av "tecken som stöd" och "bildstöd"
Det är viktigt att du är strukturerad, tydlig och stabil i ditt arbete med kunden. Viktigast är dina personliga egenskaper samt personkemin mellan dig och kunden.
Vi erbjuder ett varierande och meningsfullt arbete där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna, kloka beslut. Vi har även ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg som stödjer din utveckling i yrkesrollen.
Övrig information
Anställningsform: Anställd på en timanställning med mål till en visstid så länge assistansuppdraget varar.
Omfattning: Efter överenskommelse
Arbetstider: Efter överenskommelse men behov finns dygnets alla tider.
Tillträde: Omgående.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7097679-1814989". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Hamngatan 18 (visa karta
)
582 26 LINKÖPING Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9712862