Jobba som personlig assistent hos vår kvinnliga kund i Nora.
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nora Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nora
2026-06-18
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eller i hela Sverige
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och som vill jobba som personlig assistent hos vår kvinnliga kund i Nora.Vad innebär den här tjänsten?
Här får du jobba med en äldre kvinna i sina bästa år. Hon är social och tycker om att hitta på saker om dagsformen tillåter. Här är du en hjälpande hand både fysiskt och psykiskt. Du behöver hjälpa till med praktiska delar så som förflyttning, personlighygien, tvätt, städ och matlagning. Men även stötta i telefonsamtal och kommunikation med andra.
Vi ser att du som söker tjänsten har erfarenhet av omvårdnadsarbete samt en god förståelse för människors olika behov. Vi söker dig som vill jobba deltid samt vid behov, passen är främst förlagda till kvällar och helger.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.
Vi ser gärna att du:
har ett genuint intresse av att hjälpa andra.
kan förstå och göra dig förstådd på svenska.
kan arbeta flexibla arbetstider - dag, kväll och helg.
har erfarenhet av vård och omsorg. (Det är ett plus, men inget krav).
Övrig information
Anställningsform: visstid så länge assistansuppdraget varar.
Omfattning: ca 50 %
Arbetstider: vardagar 18.00-22.10 helger (delad tur) 10.00-15.00 18.00-22.10
Tillträde: omgående enligt överenskommelse senast start i Augusti
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026 07 31
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Lisa Vålberg, Verksamhetschef
0101303287lisa.valberg@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7934830-2059270". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Orvar Bergmarks Plats 2e (visa karta
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702 23 ÖREBRO Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9969715