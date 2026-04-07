Jobba som personlig assistent hos vår kvinnliga kund i Motala
2026-04-07
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och arbeta som personlig assistent hos vår kvinnliga kund i Motala.Vad innebär den här tjänsten?
Kunden är en flicka i tonåren som bor hemma med sina föräldrar och syskon. Hon tycker om att umgås, fika, spela spel, titta på tv och delta i olika aktiviteter, till exempel hinderbana och bad.
Vi söker dig som vill arbeta extra och kan hoppa in vid behov på eftermiddagar, under lov och på helger. Arbetstiderna planeras efter överenskommelse och behov. Vardagar kan arbetstiderna vara exempelvis kl. 13.00-18.00 eller 15.45-18.00, när kunden kommer hem från skolan. Under helger och lov arbetar man oftast kl. 10.00-18.00.
Vi söker dig som är social, aktiv och driven, men som även trivs med lugnare stunder såsom sällskapsspel och film. Arbetet utformas alltid utifrån kundens behov, dagsform och önskemål.
Arbetet kan innebära fysiska moment, bland annat förflyttningar, vilket gör att god fysisk förmåga är viktigt. Förmåga att behålla lugn och handlingskraft i stressiga situationer är också nödvändig, då kunden har epilepsi och kan få anfall.
Kunden söker en skojig och kreativ person med nära till skratt. Du ska vara noggrann och ha förmåga att arbeta självständigt med kundens bästa i fokus. Eftersom kunden är i behov av assistans vid bad krävs det att du är simkunnig. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande.
Förutom detta ser vi gärna att du:
Är kvinna, 20-30 år
Pratar flytande svenska
Har tidigare erfarenhet inom LSS (meriterande)
Inte har någon pälsallergi då katter finns i kundens hem
Det är viktigt att du är strukturerad, tydlig och stabil i ditt arbete med kunden. Viktigast är dina personliga egenskaper och personkemin mellan dig och kunden. Vi erbjuder ett varierande och betydelsefullt arbete där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna, kloka beslut. Vi har även ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll.
Anställningsform: Behovsanställd
Omfattning: efter behov och överenskommelse
Arbetstider: efter överenskommelse.
Tillträde: Omgående.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
