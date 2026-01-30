Jobba som personlig assistent hos ung tjej i Nordmaling - vikariat
2026-01-30
Vill du jobba som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? Vi på Aleva söker nu två nya kollegor som vill jobba hos en ung tjej i Rundvik.
Ni kommer att arbeta i par då det är dubbelbemanning dygnets alla timmar.
Vi söker
Vi söker dig med erfarenhet av omvårdnadsarbete. De två vikariaten är med start 15 juni tom 1 november med en sysselsättningsgrad på mellan 75-80%. Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal. Tillträde 15 juni alternativt enligt överenskommelse men vi ser gärna att inskolning sker innan.
På önskemål av kunden ser vi att du som söker är kvinna och icke-rökare. Tidigare erfarenhet av gastrostomi, trakeostomi samt rehabiliteringsinsatser är meriterande.Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Kunden har ett omfattande hjälpbehov under veckans alla dagar, och under dygnets alla timmar. Arbetstiderna ser ut som följande, dagtid, kvällstid och vaken natt. Du kommer huvudsakligen att hjälpa till med vardagssysslor, personlig hygien och vara den hjälpande handen som kunden behöver. Du kommer följa med på kontinuerliga läkarbesök och delta i rehabiliteringsinsatser. Kunden befinner sig i Nordmaling.
Eftersom vi arbetar med människor är personkemin viktig och vi lägger stort fokus vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är ansvarstagande, lugn och flexibel. Viktiga egenskaper är att du är ömsint, lyhörd och självgående. Då arbetet till största del sker i hemmet söker vi dig som har förståelse av det samt förmågan att anpassa sig till andra insatser. Din arbetsplats är där kunden befinner sig. Vi tror vidare att du är en person som uppskattar en lugn tillvaro och kan finna dig i nuet.Övrig information
Eftersom du kommer att arbeta med underårig, vill vi att du lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning. Blankett för att söka utdrag ur belastningsregister hittar du på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/.Om företaget
Aleva är ett växande företag med stora visioner. Vi vill skapa framtidens omsorg genom nytänkande och ett tydligt fokus på att leva - inte bara överleva. Företaget grundades 2013 och bedriver idag hemtjänst i Umeå tätort, Holmsund-Obbola, Vännäs samt Nordmaling och personlig assistans i hela Västerbotten. För att passa hos oss är det viktigaste att du är prestigelös, engagerad och har en genuin vilja att arbeta med människor. Hos oss råder en personlig atmosfär med korta beslutsvägar och möjlighet till stor frihet under ansvar. Vi är ett ambitiöst team med positiv atmosfär som arbetar tillsammans för att leverera omsorg i världsklass. För mer information gå in på www.alevaomsorg.se Ersättning
