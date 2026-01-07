Jobba som personlig assistent hos kvinna i Saltsjö-Boo
Olivia Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nacka
2026-01-07
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Olivia Personlig Assistans AB i Nacka
, Kristinehamn
, Hällefors
, Nora
, Hallsberg
eller i hela Sverige
På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?Publiceringsdatum2026-01-07Om tjänsten
En härlig familj i Nacka söker fler assistenter! Här finns det möjlighet att jobba 50%, 70% eller som timvikarie vid behov. Du kommer att arbeta hos en kvinna i 40-årsåldern med ALS som bor tillsammans med sin man och sina 2 barn i ett härligt kedjehus med pool i Saltsjö-Boo, Nacka.
Till Saltsjö-Boo finns det goda kommunikationer för dig som åker kollektivt - från Slussen tar du dig dit på endast 20 minuter.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl. 8.00-16.00 (dubbelassistans)
Kl. 16.00-23.00 (enkel assistans)
Kl. 21.00-08.00 (vaken natt, förekommer viss dubbelassistans)
I dagsläget söker vi främst dig som kan jobba dag och/eller kväll.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Manuella förflyttningar
Hantering av hjälpmedel, såsom ventilator, hostmaskin, slemsug, taklyft
Är du den kunden söker?
Vi söker dig som är lyhörd, ansvarsfull, lösningsfokuserad samt engagerad. Du är en lugn empatisk person och har lätt att sätta dig in i andra personers livssituation. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vidare önskar kunden kvinnliga assistenter vid sin sida.
Vi söker dig som ser detta som ett långvarigt arbete.Kvalifikationer
Rökfri
Flytande svenska
Meriter:
Kunskap i förflyttningsteknik
Vårderfarenhet
Erfarenhet av ALS
Sysselsättningsgrad: Varierande sysselsättningsgrader, ca 2 st 50% eller 70% samt 2 timvikarier vid behov.
Tillträde: Tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
För att komma till anställning behöver du ha ett Bank-ID. Många av våra kunder önskar även att du beställt ett belastningsregister att uppvisa vid eventuell anställning. För att underlätta kan du därmed söka om registret via följande länk (detta register används för alla våra anställningar): Arbete med barn med funktionsnedsättningar
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID -handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund / brukare och eventuell anhörig, godman eller annan.
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen . Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Om kollektivavtal hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6740972-1777015". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans AB
(org.nr 556630-8986), https://oliviaassistans.teamtailor.com
Nacka station (visa karta
)
131 54 NACKA Jobbnummer
9671470