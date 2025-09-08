Jobba som personlig assistent hos 2-årig flicka i Malmö
2025-09-08
Vad innebär den här tjänsten?
Vi söker nu dig som vill jobba som personlig assistent till en 2-årig flicka som bor tillsammans med sina föräldrar i Malmö!
Jag föddes med en funktionsnedsättning som gör att jag behöver hjälp med till exempel andningsstöd, matning, hygien och omvårdnad. Jag har fått en del hjälpmedel från habiliteringen som jag har både i hemmet och på förskolan. Jag är en glad och go tjej med mycket humor som tycker om att prata, bli pratad med, och njuter av musik. Du kommer att börja din arbetsdag hemma hos mig, sedan åker vi färdtjänst tillsammans till min förskola där vi spenderar dagen tillsammans innan vi åker färdtjänst hem igen.
Som assistent kommer du att hjälpa mig med detta och allt annat som får min vardag att fungera och framförallt så kommer vi ha många härliga och roliga dagar tillsammans!
Vem söker vi?
Jag söker assistenter som tycker om att arbeta med små barn som jag. Som min assistent har du ett stort ansvar för mig och det är viktigt att du är beredd att ta det ansvaret fullt ut och är lugn och trygg i dig själv. Det är positivt om du arbetat inom assistans eller barnomsorg tidigare, men du kommer att få lära dig arbetet under en trygg inskolning så det viktigaste är att du är en person som passar bra ihop med mig, min familj och förskolepersonalen. Vi ser gärna att du:
är ansvarsfull, trygg och lugn
tycker om att arbeta med barn
är rökfri
kan gå och bada tillsammans med kund
behärskar det svenska språket väl
Övrig information
Anställningsform: Behovsanställning som kan leda till fast tjänst
Arbetstider: Varierande tider dag, kväll och helg
Tillträde: Omgående eller efter överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Josefin Sandberg, verksamhetschefjosefin.sandberg@frosunda.se
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
