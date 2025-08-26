Jobba som personlig assistent - skicka in din spontanansökan redan idag!...
Inre Kraft I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Boden Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Boden
2025-08-26
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inre Kraft I Norr AB i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
VI SÖKER PERSONLIGA ASSISTENTER OCH HAR 6 ST VAKANTA TJÄNSTER ATT TILLSÄTTA, ÄR DU KANSKE DEN VI SÖKER? SKICKA IN DIN SPONTANANSÖKAN REDAN IDAG!
Vill du arbeta med något som verkligen gör skillnad? Hos inre Kraft erbjuder vi ett meningsfullt jobb där du bidrar till livskvalité för andra. Vi söker löpande personliga assistenter som vill arbeta heltid, deltid eller som vikarie - oavsett vad du söker ser vi fram emot att höra från dig!
OM TJÄNSTEN
Som personlig assistent är du ett viktigt stöd i kundens vardag. Dina arbetsuppgifter anpassas efter varje persons behov och kan inkludera allt från personlig omvårdnad och hushållssysslor till matlagning och sociala aktiviteter. Arbetet utgår från kundens hemmiljö, och arbetstiderna kan vara dag, kväll, vaken natt, natt med väntetid och/eller helg.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som är lyhörd, empatisk och ansvarsfull. Du är en person som möter andra med värme och respekt. Du är flexibel, trygg i dig själv och trivs med både självständigt arbete och även i samarbete med andra.
Har du erfarenhet från vård och omsorg är det ett plus, men det viktigaste är ditt engagemang och din vilja att göra skillnad. Vi ger dig en grundlig introduktion så att du känner dig säker i din roll, oavsett tidigare erfarenhet.
LÅTER DET INTRESSANT?
Skicka in en spontanansökan! Vi går igenom ansökningar löpande och kontaktar dig om vi har en tjänst som matchar din profil.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Inre Kraft, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och återkoppling kan komma att dröja på grund av semestrar.
Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Inre Kraft behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ner på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera, Du beställer enkelt med BankID via denna länk: Länk till belastningsregister
Jobba hos oss på Inre Kraft AB
Inre Kraft är ett familjärt assistansbolag med huvudsaklig verksamhet i Norrbotten och Västerbotten. Vår målsättning är att tillgodose varje kunds individuella och unika behov av personlig assistans, där det är kunden som berättar hur verksamheten ska bedrivas. Våra ledord är trygghet, stabilitet och familjär känsla. Våra kundservicemedarbetare är tillgängliga över telefon årets alla dagar mellan kl 06.00-22.00. Vi har anordnar återkommande kostnadsfria aktiviteter för våra kunder och för dig som medarbetare. Vi är mån om dig som anställd och våra kunder, och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Förmåner för dig som anställd hos Inre Kraft
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad under arbetstid och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till våra anställda.
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjligheterna att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
(org.nr 556666-8611), http://inrekraft.se Arbetsplats
Inrekraft Kontakt
Emelie Eman emelie.eman@inrekraft.se Jobbnummer
9475789