Jobba som pensionär på dina villkor

GOveteran KB / Storhushållsföreståndarjobb / Eskilstuna
2025-08-22


Visa alla storhushållsföreståndarjobb i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Hallstahammar eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos GOveteran KB i Eskilstuna, Västerås, Strängnäs, Köping, Enköping eller i hela Sverige

Vill du fortsätta jobba - men bestämma själv hur mycket, med vad och när?
Hos GOveteran väljer du fritt vilka uppdrag du vill ta. Vi har både korta inhopp och längre uppdrag, från enklare arbetsuppgifter till mer kvalificerade roller. Du bestämmer.
Exempel på uppdrag:
Lager och industri

Transport och budkörning

Fastighetsskötsel

Trädgårdsarbete

Ja - du kan jobba och ta ut pension samtidigt!
Du får lön, nya kollegor och ibland även extra pensionsrätter. Det är både roligt och lönsamt.
Vi söker dig som:
Är pensionär och vill vara fortsatt aktiv

Har arbetslivserfarenhet du vill använda

Är social, ansvarstagande och lösningsorienterad

Vi erbjuder:
Frihet att jobba när du vill

Trygga villkor och avtalsenlig lön

Varierande, meningsfulla uppdrag

Nya kontakter, nya erfarenheter och nya skratt

Låter det intressant?
Skicka en kort presentation av dig själv, vad du har gjort tidigare och hur mycket du vill jobba. Vi matchar dig med rätt uppdrag.
Välkommen till GOveteran - originalet inom pensionärsbemanning!
Här fortsätter arbetslivet - på dina villkor.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: norrkoping@GOveteran.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lager".

Arbetsgivare
Goveteran KB
Bergsvägen 5 (visa karta)
632 17  ESKILSTUNA

Jobbnummer
9472116

Prenumerera på jobb från GOveteran KB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos GOveteran KB: