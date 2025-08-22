Jobba som pensionär på dina villkor
Vill du fortsätta jobba - men bestämma själv hur mycket, med vad och när?
Hos GOveteran väljer du fritt vilka uppdrag du vill ta. Vi har både korta inhopp och längre uppdrag, från enklare arbetsuppgifter till mer kvalificerade roller. Du bestämmer.
Exempel på uppdrag:
Lager och industri
Transport och budkörning
Fastighetsskötsel
Trädgårdsarbete
Ja - du kan jobba och ta ut pension samtidigt!
Du får lön, nya kollegor och ibland även extra pensionsrätter. Det är både roligt och lönsamt.
Vi söker dig som:
Är pensionär och vill vara fortsatt aktiv
Har arbetslivserfarenhet du vill använda
Är social, ansvarstagande och lösningsorienterad
Vi erbjuder:
Frihet att jobba när du vill
Trygga villkor och avtalsenlig lön
Varierande, meningsfulla uppdrag
Nya kontakter, nya erfarenheter och nya skratt
Låter det intressant?
Skicka en kort presentation av dig själv, vad du har gjort tidigare och hur mycket du vill jobba. Vi matchar dig med rätt uppdrag.
Välkommen till GOveteran - originalet inom pensionärsbemanning!
Här fortsätter arbetslivet - på dina villkor. Så ansöker du
