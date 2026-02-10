Jobba som Optiker hos Östman Optik - Umeås ledande optikerbutik!
2026-02-10
Hej!
Har du också känt att du vill förverkliga drömmen om Norrland?
Östman söker nu ytterligare en passionerad optiker som letar efter nästa spännande steg i din karriär? Vill du arbeta i en butik där innovation, kvalitet och kundnöjdhet står i centrum? Då kan du vara den vi söker!
Om oss: Östman Optik är mer än bara en optikerbutik - vi är en institution i Umeå sedan 1986. Grundad av Per-Åke Östman, har vår butik varit en pionjär inom optikbranschen, och vi har ständigt varit först med att erbjuda de senaste och mest avancerade lösningarna inom optik. Från månadslinser till ortokeratologi, har vi alltid legat i framkant. Vår butik är den enda av sitt slag kvar i Umeå, och vi är stolta över vår långa tradition av kvalitet och innovation.
Hos oss möter du en miljö där vi kombinerar tradition med nytänkande. Vi erbjuder en bred produktportfölj och lösningar som är skräddarsydda för varje kunds behov, och vi är starkt engagerade i både kvalitetssäkring och miljömedvetenhet. Dessutom är vi anslutna till Synologen, vilket stärker vår unika position på marknaden.
Varför välja Östman Optik? Vi är ett familjeföretag med en stark värdegrund där kundens behov alltid kommer i första hand. Hos oss får du möjligheten att arbeta i en dynamisk miljö där ditt engagemang och din expertis verkligen gör skillnad. Vi värdesätter utbildning och utveckling högt, och du får kontinuerlig tillgång till vidareutbildning - oavsett om du är optiker eller assistent.
Vi erbjuder en arbetsplats där:
Innovation och kreativitet uppmuntras - vi är alltid öppna för nya idéer och lösningar.
Kundfokus är centralt - vi ser till att varje kund får bästa möjliga service och lösningar som verkligen fungerar.
Miljö och hållbarhet är viktigt - vi erbjuder bland annat återvinning av bågar för att minska vårt klimatavtryck.
Senaste teknologin - Vi jobbar dagligen med OCT, Fundus och synfält.
Vem vi söker: Vi letar efter en legitimerad optiker , ny som gammal. Du brinner för sitt yrke och vill växa tillsammans med oss. För att trivas hos oss är det viktigt att du:
Är engagerad och har en prestigelös inställning.
Har en förmåga att uttrycka dig väl och gillar att arbeta i ett team med öppen kommunikation.
Är nyfiken och vill utvecklas inom ditt yrke.
Har erfarenhet av speciallinser (meriterande) och arbetar med noggrannhet.
Hos oss kommer du att få en arbetsplats där du verkligen kan göra skillnad - både för dina kunder och för ditt eget yrkesliv. Om du har en stark vilja att lära och utvecklas, och om du värderar en arbetsmiljö där varje dag erbjuder nya utmaningar och möjligheter, då är Östman Optik rätt plats för dig.
Hur ansöker du? Om du känner igen dig i beskrivningen ovan och är redo att ta nästa steg i din karriär som optiker, ser vi fram emot att höra från dig! Skicka din ansökan till Erik Sjöberg på Optoteam. Du kan nå Erik via telefon på 070-464 51 20 eller mejla till erik@optoteam.nu
.
Varmt välkommen att bli en del av Östman Optik-familjen!
Med vänliga hälsningar,
Östman Optik Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: erik@optoteam.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Umeå". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Optoteam AB
(org.nr 559200-4807)
413 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Östman Optik Umeå Kontakt
Ansvarig rekrytering
Erik Sjöberg erik@optoteam.nu 0704645120 Jobbnummer
9733523