Jobba som nanny-pedagog på heltid i ett privat hushåll i Stockholm
Recruitinggroup Sweden AB / Pedagogjobb / Stockholm Visa alla pedagogjobb i Stockholm
2025-09-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Recruitinggroup Sweden AB i Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Trött på att känna att du ständigt får släcka bränder och att arbeta i alltför stora barngrupper och i en stressig skolmiljö?
Känner du dig ibland otillräcklig som pedagog och upplever att förutsättningarna och resurserna inte räcker till, eller ger dig möjligheten att kunna möta barnens behov och ge dem den tid och stöttning dem behöver för att kunna nå sin fulla potential?
Nu kan du jobba med färre antal barn som nanny-pedagog i ett privat hushåll, där du hinner möta barnens individuella behov och kan vara den pedagogen du ständigt strävar efter att vara - den härvarande pedagogen.Publiceringsdatum2025-09-23Om tjänsten
Internationell, aktiv och resglad familj i Stockholm söker en engagerad och hängiven nanny-pedagog som vill jobba i deras familj med deras barn i åldrarna 7 och 11 år. Familjen lägger stor vikt vid att kandidaten är organiserad, självgående och ansvarstagande och som kan möta barnens behov på ett pedagogiskt sätt.
Tjänsten är på heltid men då barnen går i skolan om dagarna är det mest för eftermiddagarna som man planerar för och under förmiddagarna och innan man hämtar barnen på skolan förväntas man planera och strukturera upp dagen så att logistiken med barnens aktiviteter flyter på. Matlagning och läxläsning ingår som en del av arbetsuppgifterna. Meriterande är om man har jobbat i ett privat hushåll tidigare, antigen som nanny eller au-pair. Inget hushållsarbete förväntas utföras förutom tvätt av barnens kläder, men ingen städning eller hushållsarbete som ej rör barnen.
I rollen som nanny-pedagog skulle de uppskatta en positiv, aktiv och engagerad person som kan vara en god förebild och viktig vuxen för deras barn och som kan och vill skapa en meningsfull och harmonisk vardag för dem.
Tjänsten är på heltid. Lönen de tänkt erbjuda speglar kandidatens utbildning och erfarenhet.
Familjen ser gärna att nannyn kan tänka sig att resa med familjen vid skollov och även under sommaren.
Förväntad start för tjänsten är i början på November men de är villiga att vänta in rätt person med de rätta kvalifikationerna om denne har uppsägningstid.
Personalboende finns tillgängligt för kandidat som inte har boende i Stockholm.
Körkort är ett krav för att kunna ansöka om tjänsten.
Vi jobbar i nära samarbete med The Swedish Nanny Companyhttps://swedishnannycompany.co.uk/sv/nanny/introduktion-till-nannyn/
som specialiserar på svenska utbildade pedagoger som har valt att jobba med barn som yrke. The Swedish Nanny Company förmedlar nanny-pedagoger till privata hushåll och familjer runt om i världen, som har insett vikten av högkvalitativ barnomsorg för sina barn. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: info@swedishnannycompany.co.uk Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RecruitingGroup Sweden AB
(org.nr 559138-2402) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Privat hushåll i Stockholm Kontakt
Joanna Segerström info@swedishnannycompany.co.uk 072-3242112 Jobbnummer
9522634