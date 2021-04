Jobba som montör inom fordonsindustrin i Arvika - Manpower AB - Fordonsmontörsjobb i Arvika

Manpower AB / Fordonsmontörsjobb / Arvika2021-04-15Är du nyfiken på att jobba inom industri? Vill du ha ett fartfyllt jobb med härlig teamkänsla bland kollegorna? Då ska du läsa vidare! Vi söker för kommande behov dig som vill jobba inom industri i Arvika. Tidigare erfarenhet är inget krav så länge du har viljan att lära dig! Skicka in din ansökan idag!Att arbeta som konsultI den här rollen kommer du att arbeta med montering av olika fordonskomponenter. Här kommer du att jobba i rena ljusa industrilokaler på en taktad produktionslina. Här jobbar du i nära samarbete med dina kollegor och du bidrar till en god stämning i teamet. Företaget tar mycket stort ansvar för att försäkra en trygg och säker arbetsmiljö.Det här är ett konsultuppdrag som varar sex månader. Du kommer att vara anställd av Manpower men arbeta hos vår uppdragsgivare.Vad förväntas av mig som montör?* Erfarenhet och/eller utbildning inom industriområdet som montör är meriterande men inget krav* Truck- och/eller traverskort är meriterande* Du känner dig bekväm med att jobba i högt tempo* B körkort och tillgång till bilFör att vara aktuell för tjänsten kommer ett utdrag ur polisens belastnings- och misstankeregister krävas.Vilka personliga egenskaper är viktiga?Vi söker dig som är händig och gillar att meka. Dina kollegor är beroende av att du jobbar på i högt tempo och att du är noggrann. Du har lätt för att samarbeta och bidrar till en bra stämning på jobbet. Genom att vara noggrann och detaljfokuserad ser du till produktionen flyter på felfritt.Målet är att du kommer att jobba hos en och samma kund, men vid eventuell nedgång i produktionen kan det bli aktuellt med uppdrag hos någon av våra andra kunder i närområdet. Det är därför viktigt att du är flexibel och att du är bekväm med att ambulera.Vad kan ni erbjuda mig?* Anställning enligt kollektivavtal* En ovärderlig chans att snabbt skaffa dig bred erfarenhet inom industri* Möjligheter till att bygga upp ett stort kontaktnät inom branschen* FriskvårdsbidragErbjudandeRent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag samt utöver det får alla Manpowers anställda fri tillgång till över 4500 interaktiva utbildningar via vår e-learningportal PowerYOU.Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.Sök tjänsten i dag!För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Alexander Gustafsson via e-post alexander.gustafsson@manpower.se Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, utan du söker tjänsten med en registrerad profil på vår hemsida genom att följa ansökningslänken i annonsen. Vi kan komma att tillsätta uppdrag redan innan ansökningstiden passerat, så skicka in din ansökan i dag!Om ManpowerManpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.Varaktighet, arbetstidHeltid Temporary2021-04-15Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-05-06Manpower AB5695387