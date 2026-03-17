Jobba som medåkare hos Renova i sommar!
2026-03-17
Om arbetsplatsen
Välkommen till Renova - en arbetsplats där du kan vara dig själv! Hos oss finns över 50 olika yrken, alla gör miljönytta varje dag.
Som Västsveriges ledande aktör inom avfallshantering och återvinning strävar vi efter att skapa en renare och grönare framtid. Gör skillnad med oss på Renova.
Läs mer på https://www.renova.se
Vill du:
• Ha ett fritt och rörligt jobb med bra arbetstider?
• Få bra förmåner och jobba på en arbetsplats där du kan vara dig själv?
• Vara del av en härlig gemenskap och göra nytta för miljön varje dag?
Då kan detta vara sommarjobbet för dig!

Dina arbetsuppgifter
Som medåkare på Renova arbetar du tillsammans med en chaufför i en tvåmansbetjänad sopbil, oftast en baklastare. Tillsammans ansvarar ni för insamling av avfall från hushåll och verksamheter. Du sköter avfallshämtning och tömning av restavfall, matavfall och återvinningsmaterial. Du bistår också chauffören med enklare administration, daglig tillsyn och underhåll av fordonet vid behov.
Vi söker dig som:
Trivs med fysiskt arbete utomhus i alla väder
Gillar att samarbeta och har en positiv attityd
Tar ansvar och bidrar till god stämning i gruppen

Kvalifikationer
• B-kort (meriterande, ej krav)
• Tala, förstå och skriva svenska på självständig nivå
• God fysik då arbetet stundvis är fysiskt krävande
• Fyllt 18 år
Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Med ett flexibelt och lösningsorienterat förhållningssätt tar du dig an arbetsuppgifter på ett engagerat sätt. Eftersom du är Renovas ansikte utåt och dagligen möter kunder i ditt arbete, är det viktigt att du är positiv, utåtriktad och har kunden i fokus. Du tar ansvar för dina uppgifter och visar engagemang i allt du gör.

Övrig information
Som Västsveriges ledande aktör inom avfall och återvinning har vi en viktig roll att fylla.
Du erbjuds en trygg anställning med goda förmåner och arbetsvillkor oavsett var i livet du befinner dig. Vi vill att medarbetare på Renova ska hålla hela yrkeslivet och även efter, därför erbjuder vi bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmåner, gym, arbetstidsförkortning samt subventionerat västtrafikkort.
Renova arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och eftersträvar en jämn fördelning bland våra medarbetare avseende ålder, kön och etnisk bakgrund.
Vi tillämpar obligatoriskt drogtest vid nyanställning.
Renova har upphandlade avtal via Göteborgs Stad. Vi undanber vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1304".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Renova AB
(org.nr 556108-3337)

Arbetsplats
Renova Kontakt
Maria Sturedahl maria.sturedahl@renova.se

Jobbnummer
9802566