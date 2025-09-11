Jobba som lärare på Sveriges bästa och mest personliga bemanningsföretag!
PersonalExpressen AB / Gymnasielärarjobb / Stockholm
2025-09-11
Hjärtligt välkommen att arbeta som arbeta som kemilärare tillsammans med oss på PersonalExpressen Lärarbemanning!
PersonalExpressen är ett bemanningsföretag som finns till för att skapa en positiv skillnad för människor i deras liv, inte minst för alla de lärare som arbetar tillsammans med oss ute på någon av landets många skolor. Vårt ledord är kvalitet och det viktigaste för oss är att du som vår lärare trivs med dina arbetsuppgifter, samtidigt som du känner att du ges möjlighet att utvecklas på det personliga planet när du arbetar tillsammans med oss!
Vi samarbetar idag med många skolor runt om i hela landet, såväl kommunala som privata. Hos oss kommer du garanterat att finna en plats att trivas på över tid där du samtidigt får det bästa stöd du kan tänka dig från oss som arbetar centralt på PersonalExpressen. Vi ser alltid till att du får det stöd du behöver både i din yrkesroll som lärare i allmänhet samtidigt som vi ser till att du får det stöd du behöver kopplat till specifika saker som sker på plats ute i den skolverksamhet där du arbetar som bemanningskonsult genom oss.
Du som söker en ny utmaning i ditt yrkesliv som lärare samtidigt som du vill vara en del i en arbetsmiljö där du känner dig sedd, uppskattad och respekterad av dina kollegor kommer att passa in perfekt hos oss!
Just nu söker vi en lärare i kemi!
Skicka in din ansökan till oss redan idag så återkommer vi inom kort med vad vi har att erbjuda dig för konsultuppdrag!
Vi har läraruppdrag att erbjuda inom alla skolämnen och alla årskurser!
På PersonalExpressen har vi läraruppdrag att erbjuda inom alla skolämnen och alla årskurser. Hos oss hittar du alltid hem oavsett om du kan undervisa i SO-ämnena, NO-ämnena, språkämnena, idrott, musik eller något annat. Våra samarbetsskolor återfinns över hela Sverige!
Sök in till oss på PersonalExpressen redan idag!
Återigen hjärtligt välkommen till oss på PersonalExpressen Lärarbemanning - vi ser fram emot att få börja arbeta tillsammans med dig och förhoppningsvis även att inom kort få hitta ditt första läraruppdrag genom oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb.
Stockholm
