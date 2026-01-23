Jobba som lärare i Idrott och hälsa på Sveriges bästa bemanningsföretag
Lärare i Idrott och hälsa
PersonalExpressen Lärarbemanning förmedlar kvalificerade lärare till skolor runt om i Sverige. Vi erbjuder attraktiva villkor och konkurrenskraftig lön på alla våra uppdrag.
Just nu söker vi en lärare i Idrott och hälsa till ett aktuellt uppdrag om 40% på en gymnasieskola i Lund.
Om uppdraget
Uppdraget pågår mellan 2 februari - 5 juni och omfattar 40 %, förlagt till fyra eftermiddagar per vecka. Undervisningen sker främst i externa träningslokaler. Du förväntas arbeta självständigt med planering, genomförande och uppföljning av undervisningen.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Planera och genomföra undervisning i Idrott och hälsa på gymnasienivå i enlighet med skollagen och kursplanen
Undervisa i gym- och träningsmiljö
Bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling
Vi söker dig som
Är legitimerad lärare i Idrott och hälsa för gymnasium och/eller grundskola
Är trygg, självständig och strukturerad i din yrkesroll
Har god förmåga att planera, genomföra och följa upp undervisning
Har ett ansvarstagande och professionellt förhållningssätt till elever och kollegor
Har erfarenhet av eller intresse för undervisning i gym- och träningsmiljö
Anställningsvillkor
Period: 2/2 - 5/6
Omfattning: 40 %
Arbetstid: fyra eftermiddagar per vecka
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
