Jobba som lärare i Idrott och hälsa på Sveriges bästa bemanningsföretag

PersonalExpressen AB / Gymnasielärarjobb / Lund
2026-01-23


Visa alla gymnasielärarjobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos PersonalExpressen AB i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Malmö eller i hela Sverige

Lärare i Idrott och hälsa
PersonalExpressen Lärarbemanning förmedlar kvalificerade lärare till skolor runt om i Sverige. Vi erbjuder attraktiva villkor och konkurrenskraftig lön på alla våra uppdrag.
Just nu söker vi en lärare i Idrott och hälsa till ett aktuellt uppdrag om 40% på en gymnasieskola i Lund.
Om uppdraget
Uppdraget pågår mellan 2 februari - 5 juni och omfattar 40 %, förlagt till fyra eftermiddagar per vecka. Undervisningen sker främst i externa träningslokaler. Du förväntas arbeta självständigt med planering, genomförande och uppföljning av undervisningen.

Publiceringsdatum
2026-01-23

Dina arbetsuppgifter
Planera och genomföra undervisning i Idrott och hälsa på gymnasienivå i enlighet med skollagen och kursplanen
Undervisa i gym- och träningsmiljö
Bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling

Vi söker dig som
Är legitimerad lärare i Idrott och hälsa för gymnasium och/eller grundskola
Är trygg, självständig och strukturerad i din yrkesroll
Har god förmåga att planera, genomföra och följa upp undervisning
Har ett ansvarstagande och professionellt förhållningssätt till elever och kollegor
Har erfarenhet av eller intresse för undervisning i gym- och träningsmiljö

Anställningsvillkor
Period: 2/2 - 5/6
Omfattning: 40 %
Arbetstid: fyra eftermiddagar per vecka

Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
PersonalExpressen AB (org.nr 559107-0213)

Arbetsplats
Lund

Jobbnummer
9701296

Prenumerera på jobb från PersonalExpressen AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos PersonalExpressen AB: