Jobba som lärare i biologi på Sveriges bästa bemanningsföretag!
PersonalExpressen AB / Gymnasielärarjobb / Stockholm Visa alla gymnasielärarjobb i Stockholm
2025-10-01
Hjärtligt välkommen att arbeta som lärare i naturkunskap och biologi tillsammans med oss på PersonalExpressen Lärarbemanning!
PersonalExpressen är ett bemanningsföretag som finns till för att skapa en positiv skillnad för människor i deras liv, inte minst för alla de lärare som arbetar tillsammans med oss ute på någon av landets många skolor. Vårt ledord är kvalitet och det viktigaste för oss är att du som vår lärare trivs med dina arbetsuppgifter, samtidigt som du känner att du ges möjlighet att utvecklas på det personliga planet när du arbetar tillsammans med oss!
Vi samarbetar idag med många skolor runt om i hela landet, såväl kommunala som privata. Hos oss kommer du garanterat att finna en plats att trivas på över tid där du samtidigt får det bästa stöd du kan tänka dig från oss som arbetar centralt på PersonalExpressen. Vi ser alltid till att du får det stöd du behöver både i din yrkesroll som lärare i allmänhet samtidigt som vi ser till att du får det stöd du behöver kopplat till specifika saker som sker på plats ute i den skolverksamhet där du arbetar som bemanningskonsult genom oss.
Du som söker en ny utmaning i ditt yrkesliv som lärare samtidigt som du vill vara en del i en arbetsmiljö där du känner dig sedd, uppskattad och respekterad av dina kollegor kommer att passa in perfekt hos oss!
Arbeta på dina egna villkor med högre lön!
Det finns två olika sätt att arbeta på när man är anställd som lärare hos oss. Det första alternativet innebär att du styr helt och hållet själv över din egen arbetstid där du anmäler dig som tillgänglig i vår app de dagar du själv vill arbeta. Genom detta kan du då bli bokad på olika dagsvikariat på olika skolor olika dagar. Det här ger dig en unik möjlighet att testa på att arbeta på olika arbetsplatser genom oss innan du väljer var du trivs bäst. Det går också utmärkt att kombinera detta alternativ med t.ex. studier eller med andra jobb när du i första hand är intresserad av att arbeta extra till en högre lön på de tider som passar dig.
Det andra alternativet innebär att du anmäler intresse till oss för ett längre uppdrag, såsom ett års- eller terminsuppdrag. Vi får många förfrågningar till oss löpande som varierar i både tjänstgöringsgrad och uppdragstid. Genom dessa två olika alternativ att arbeta med oss kommer du alltid att få ett uppdrag som passar just dig - oavsett hur du själv föredrar att jobba. Det går också utmärkt att variera mellan vilket av de två alternativen du föredrar. Många som jobbar tillsammans med oss väljer till exempel att arbeta på ett heltidsschema vissa delar av året för att andra delar av året arbeta lite mindre. Hos oss får du friheten att välja själv samt ett större utrymme att ge ditt privatliv prioritet under de perioder som det är viktigast för dig - vi är lyhörda som arbetsgivare och gör allt för att våra medarbetare ska trivas hos oss över lång tid!
Utöver friheten att välja själv hur du vill arbeta kommer du hos oss alltid att få en högre lön och bättre villkor än om du är anställd som lärare någon annanstans. Vi är framtidens arbetsgivare och vi förstår att du värdesätter en arbetsgivare högt som värdesätter dig högt tillbaka och som är beredd att kämpa för dig och dina arbetsvillkor - något våra skickliga förhandlare alltid kommer att göra för dig inför varje nytt läraruppdrag du påbörjar hos någon av de många skolor vi samarbetar med.
Vi har läraruppdrag att erbjuda inom alla skolämnen och alla årskurser!
På PersonalExpressen har vi läraruppdrag att erbjuda inom alla skolämnen och alla årskurser. Hos oss hittar du alltid hem oavsett om du kan undervisa i SO-ämnena, NO-ämnena, språkämnena, idrott, musik eller något annat. Våra samarbetsskolor återfinns över hela Sverige!
Sök in till oss på PersonalExpressen redan idag!
Återigen hjärtligt välkommen till oss på PersonalExpressen Lärarbemanning - vi ser fram emot att få börja arbeta tillsammans med dig och förhoppningsvis även att inom kort få hitta ditt första läraruppdrag genom oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Detta är ett heltidsjobb.
PersonalExpressen AB (org.nr 559107-0213)
Stockholm Jobbnummer
