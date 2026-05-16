Jobba som köksmästare i fjällen där arbete möter äventyr!
2026-05-16
Drömmer du om att byta stressen i stan mot frisk fjälluft, storslagen natur och ett jobb där arbetsdagarna kombineras med äventyr?
Nu söker vi en köksmästare till vårt härliga team i Storlien!
Här jobbar du mitt i fjällvärlden, där naturen finns precis utanför dörren. Efter jobbet väntar skidbackar, vandringsleder och fantastisk natur, året runt.
På vintern kan du njuta av skidåkning, under sommaren finns möjligheter till vandring, cykling, klättring, fiske eller träning i den friska fjälluften. Eller varför inte bara koppla av och umgås med härliga kollegor i en unik miljö?
Dessutom ligger både Åre och Trondheim inom bekvämt utflyktsavstånd när du vill uppleva lite stadsliv.
Om jobbet
Hos oss får du arbeta i ett kök med variation och tempo.
Dagtid serverar vi lunchbuffé, pizza och à la carte
På kvällarna erbjuder vi à la carte och pizza
Under skidsäsongen arrangerar vi även temakvällar med BBQ-buffé och fondue
Vi erbjuder
Heltidsanställning
Möjlighet till säsongsanställning eller tillsvidare
Arbete i en unik fjällmiljö
Ett socialt och roligt team
Tillgång till personalboende och gym
Det här är mer än bara ett jobb - det är en livsstil där arbete och fjällupplevelser möts.
