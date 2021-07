Jobba Som Iqos-Coach För Philip Morris I Stockholm - NRG Sweden AB - Säljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos NRG Sweden AB

NRG Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm2021-07-06Trivs du i roller där du får träffa nya människor och presentera nya produkter? Har du en känsla för försäljning och att hitta kundanpassade lösningar? Vill du vara med och skapa en rökfri framtid? Då kan rollen som IQOS-Coach vara rollen för dig!Vi söker engagerade säljare som vill jobba med Philip Morris och bolagets innovativa produkt IQOS - runt om i StockholmOm Kunden:Bolaget Philip Morris är ett anrikt, globalt, väletablerat tobaksbolag med många års erfarenhet inom sitt segment (tobak). De är innovativa och nytänkande med mål om en rökfri framtid och att nå nyfikna vuxna rökare som söker ett alternativ till cigaretter.2021-07-06Din roll är viktig för bolaget då du kommer vara den som har främsta kontakten med vuxna rökare och presentera den produkt Philip Morris säljer. Din arbetsdag spenderas hos olika återförsäljare där du kommer att demonstrera vår produkt till kunder som finns på plats. Du kommer dagligen att ha en aktiv dialog med intresserade tobaksanvändare för att presentera produkten, berätta hur den fungerar och för att svara på frågor. Vi har IQOS coacher över hela Sverige och du kommer att samarbeta nära dem men även med kollegor inom Commercial Deployment.Rollen är självständig och du kommer dagligen att följa upp och utvärdera dina resultat för att vi tillsammans ska nå vårt gemensamma mål om en rökfri framtid.Vi erbjuder dig:Produktutbildning och produktkännedomSälj, ledarskap och värdegrundsutbildningMöjligheten att ingå i ett fantastiskt team av härliga medarbetare och ett starkt ledarskapDu tycker om mötet med människor och det ska kännas och synas när man pratar med dig.Du är resultatinriktad och vågar att sälja och ta för dig.Du har hög moral, är lösningsorienterad, nyfiken och ordningsam. Du tycker om att jobba och du trivs i team även på distans och ser hellre lösningarna än problemen.Vi söker dig som vill vara med och skapa en rökfri framtid.Bakgrund:Du har tidigare jobbat med försäljning och känner dig van i rollen.Du har jobbat mot säljmål och vet vad som krävs för att uppnå dem.Meriterande om du pratar andra språk än enbart svenska/engelska.Anställningsform: I detta uppdrag kommer du bli anställd av Nordic Retail Group men utföra arbetet åt kunden, Philip Morris i din ort/distrikt.Tjänsten är schemalagd på vardagar och ibland även helger. Det är en heltidsanställning med projektuppdrag på sex månader - med chans till förlängning. Tjänsten kommer tillsättas under maj.Frågor - inte ansökan - skickas till: wiede@nordicretailgroup.com Om Nordic Retail GroupNordic Retail Group är idag Nordens ledande expert inom bemanning, rekrytering och genomförande av säljdrivande aktiviteter. Vi grundades 1997 och finns idag lokalt representerade i alla 4 nordiska länder. Nordic Retail Group har år efter år placerat sig på topplistor över Nordens snabbast växande företag.Vi fokuserar alltid på att finna rätt person, inte bara att fylla en vakans. Genom det är vi med all tydlighet mer fokuserade på personer än funktioner. Vi strävar efter att vara en toppresterande arbetsgivare. Att attrahera, utveckla och uppskatta de bästa talangerna inom vårt område. Vi kallar det, Passion for People!Besök gärna http://www.nordicretailgroup.c... http://www.nordicretailgroup.com/) för mer information.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-31NRG Sweden AB5850576