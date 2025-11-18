Jobba som ingenjör inom ILS mot försvarsindustrin!
Kickstarta din karriär som systemingenjör inom ILS (Integrated Logistic Support)! Vi söker nu en driven ingenjör till vår kund, med fokus på framtida utveckling inom ILS. Vår kund är ett av Nordens största teknikkonsultbolag som stöttar Sveriges totalförsvar. Om du uppskattar noggranna och strukturerade arbetsuppgifter samt vill arbeta med breda kontaktytor, kan detta vara möjligheten för dig. Ansök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Du kommer i din roll som systemingenjör att ingå i ett sammansvetsat team där stor kompetens och bred erfarenhet finns bland dina kollegor. ILS teamet jobbar för att skapa optimerade drift- och underhållskostnader för ett specifikt system eller produkt genom dess hela livscykel. Produkterna som teamet driftar och underhåller är inom såväl hårdvara som mjukvara inom kommunikationslösningar i försvarsindustrin.
Du kan förvänta dig en varierande vardag där du får arbeta med allt från strukturell uppbyggnad av system till avveckling av produkters livscykler. Ditt arbete kommer främst att vara administrativt lagt där struktur & noggrannhet är något vi tror att du uppskattar. Utöver ditt fokus på administrativa arbetsuppgifter kommer du också arbeta med breda kontaktytor vilket innebär täta samarbeten med projektledare, kunder och andra intressenter för de projekt du arbetar med.
Du erbjuds
• Möjligheten att vidareutvecklas som ingenjör med fokus på en framtid inom ILS.
• En högteknologisk arbetsmiljö med fokus på hållbarhet.
Dina arbetsuppgifter
Din primära arbetsuppgift är att stötta försvarsrelaterade projekt från anskaffning till avveckling av material & system. Detta innebär att du kommer att samla in & analysera information från bland annat andra kollegor, kunder, projektledare & olika system. Detta för att säkerställa att du har det korrekta underlaget för att fatta rätt beslut i projekten. Nedan listas vanliga förekommande arbetsuppgifter i din roll:
• Generell planering av materialanskaffning, fördelning & registrering, främst i systemet Teamcenter.
• I viss mån utföra ILS-analyser & dokumentation av underhållslösningarna.
• Deltagande i möten & övriga informationsforum som krävs för att du ska kunna samla in korrekt information.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad ingenjörsutbildning alternativt besitter en likvärdig arbetslivserfarenhet inom ILS.
• Har ett stort tekniskt intresse & vill arbeta i en högteknologisk miljö.
• Behärskar det svenska & engelska språket i tal & skrift.
• Har B-körkort då resor förekommer i tjänsten.
Det är meriterande om du har
• En bakgrund inom försvaret eller försvarsindustrin.
• Erfarenhet av att arbeta inom något eller flera ILS-element.
• Erfarenhet av att arbeta i något av följande system: Teamcenter, TIA GoF, LIFT & PRIO.
För att lyckas i rollen tror vi att du känner igen dig i följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Ersättning
