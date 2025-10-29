Jobba som Eventpersonal på NHL Global Fan Tour i Stockholm!
Adecco Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2025-10-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Älskar du sport, fart och möten med människor? Nu har du chansen att vara en del av ett av höstens största event via One More AB på NHL Global Fan Tour i Kungsträdgården, Stockholm den 14-16 november 2025!
Under fyra dagar förvandlas Kungsträdgården till en hockeyfestival med tusentals besökare, live-sändningar av NHL-matcher, Stanley Cup-trofén på plats, tävlingar, VR-upplevelser och massor av roliga aktiviteter för både barn, ungdomar och familjer.
Din roll
Som eventpersonal kommer du att:
• Bemanna olika stationer och aktiviteter, t.ex. Hardest Shot by Pepsi, Stickhandling Challenge by Viaplay, Bubble Hockey, Score-O, Face painting, E-gaming Cube och Kids Korner.
• Guida, peppa och skapa en härlig stämning för besökarna.
• Hjälpa till med flöde och logistik på området.
• Vara en del av ett glatt team där alla roterar mellan stationerna.
Ingen tidigare erfarenhet av hockey krävs - men servicekänsla, positiv energi och intresse för sport och event är meriterande!
Dresscode & miljö
Vardagligt sportig (kläder efter väder). Du får en officiell NHL-tröja att bära under eventet.
Du behöver tycka om att arbeta utomhus i novemberväder - det kan bli kallt, så varma kläder under tröjan är ett måste.
Arbetstider
Du kan välja att jobba endast ett pass per dag:
13/11
• Utbildningspass 15-17 eller 17-19
14/11
• Pass 1: 08.00-13.00 (5h)
• Pass 2: 15.00-23.00 (8h)
15/11
• Pass 1: 10.00-18.00 (8h)
16/11
• Pass 1: 10.00-18.00 (8h)
Vi söker dig som är
• Positiv, service-minded och flexibel
• Självständig men fungerar bra i grupp
• Har en ungdomlig energi (perfekt för eventets familje- och barnfokus)
• Gillar att vara ute i alla väder
Är du redo att bli en del av hockeyfesten och ge besökarna en upplevelse de aldrig glömmer?
Ansök redan idag - platserna fylls snabbt! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Business Manager
Haymanot Yigremachew Jobbnummer
9579286