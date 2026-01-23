Jobba som chaufför på Martin & Servera i sommar!
2026-01-23
Kan du leverera omtanke?
Nu söker vi chaufförer som vill jobba tillsammans med oss i sommar!
Vi på Martin & Servera levererar mat och dryck till restauranger, kaféer och storkök över hela Sverige. Som chaufför hos oss är du en viktig del av helheten eftersom det är du som ser till att kunderna får sina varor i tid. Du blir också ett viktigt ansikte utåt för oss, den som möter våra kunder i vardagen. Genom omtanke om våra kunder och genom att se varje leverans som lika viktig, är du med och gör varje dag lite godare.
Trygga och bra villkor.
Vi är ett stort och stabilt företag som erbjuder en trygg anställning och bra lön.
Framtidens teknik.
Hos oss kör du moderna lastbilar, varav många går på el och biogas. Smart teknik gör att dina rutter optimeras och din planering förenklas.
För att kunna söka jobbet behöver du:
• ha C-körkort
• giltigt yrkeskompetensbevis
• digitalt förarkort
• gilla att möta människor och vara serviceinriktad
• förstå instruktioner på svenska och själv kunna göra dig förstådd
Det är meriterande om du har god lokalkännedom.
Din arbetsplats
På lagret i Halmstad är vi cirka 500 medarbetare. Här blir du en del av ett flitigt gäng med humor, värme och god stämning. Vi hjälper varandra och ser till att humöret är på topp även när saker inte går precis som man tänkt sig. Du får ta del av uppskattade personalförmåner som exempelvis ett generöst friskvårdsbidrag och frukost/lunchsubvention.
För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö. För att säkerställa att vår alkohol- och drogpolicy efterlevs utför vi slumpmässiga drog- och alkoholtester på alla arbetsplatser.
Hur går rekryteringen till?
Vi jobbar aktivt för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Med målet att spegla alla våra kunder och samhället vi verkar i, söker vi människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. Vi genomför även bakgrundskontroller på kandidater som kommer på intervju hos oss.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15, vi tillämpar löpande urval
Tillträde: Introduktion sker enligt överenskommelse
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning juni-augusti
Sysselsättningsgrad: Heltid, 100%
Arbetstider: Måndag-lördag med varierade arbetstider dagtid
Adress: Martin & Servera Logistik AB, Fraktgatan 2, Halmstad
Kontakt: För frågor om tjänsten kontakta Transportledare Julia Carlsson, julia.carlsson@martinservera.se
eller för frågor om rekryteringsprocessen josefine.andersson@martinservera.se
(vi tar ej emot ansökningar via brev/mejl).
Facklig företrädare: Jessica Eliasson, jessica.eliasson@martinservera.se
Tillsammans gör vi på Martin & Servera-gruppen skillnad för alla som älskar mat och dryck. Med omtanke om varandra, våra kunder och allas framtid gör vi varje dag lite godare. Och som medarbetare hos oss är du en viktig del av framgången. På Martin & Servera växer vi och utvecklas tillsammans samtidigt som alla är viktiga och får ta plats. Vi är en familjeägd koncern med över 3000 medarbetare. Här tas dina erfarenheter, idéer och kunskaper tillvara. Välkommen till oss. Ersättning
