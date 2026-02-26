Jobba som butikssäljare i Gällivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Butikssäljarjobb / Gällivare
2026-02-26
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Gällivare
Är du en stjärna på kundservice och gillar det sociala? Då kan detta vara jobbet för dig!
Som butikssäljare arbetar du med att ta emot och hjälpa kunder i butiken genom att ge professionell rådgivning och sälja produkter. Du hanterar även kassaarbete och ordermottagning, ser till att hyllorna är påfyllda och varorna korrekt exponerade. Du deltar aktivt i kampanjer och säljdrivande aktiviteter och bidrar till att butiken är välorganiserad, inspirerande och trivsam för både kunder och kollegor. Rollen innebär ett högt tempo, mycket kundkontakt och ett stort eget ansvar.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av försäljning eller service, gärna inom butik
• Har ett intresse eller kunskap om tekniska produkter inom ex VVS eller bygg
• Är positiv och lösningsorienterad.
• Har god datorvana
• Sätter kundens behov först och är serviceinriktad.
Detta är ett konsultuppdrag, du som blir anställd kommer vara anställd hos oss på StudentConsulting och arbeta ute hos kunden.
Låter detta som en tjänst för dig? Tveka då inte utan skicka in en ansökan redan idag, vi arbetar löpande med både urval och digitala intervjuer. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterare Emilia Bergstedt på mailadress: emilia.bergstedt@studentconsulting.com
