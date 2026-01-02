Jobba som billackerare i Norge! Stabil arbetsplats med goda villkor

Temp-Team Sverige AB / Lackerarjobb / Göteborg
2026-01-02


Visa alla lackerarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Temp-Team Sverige AB i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Öckerö eller i hela Sverige

Är du en fena på lack och gillar att göra bilen skinande snygg igen?
Till en välrenommerad verkstad i Follo, Norge, söker vi nu en erfaren billackerare som kan sitt hantverk och gärna tar ansvar från första slip till sista finish. Verkstaden jobbar både med karosseri och lackering - så här finns gott om variation och utveckling!

Vi letar efter dig som:

Har yrkesbevis som billackerare och lång erfarenhet i ryggen
Är van vid punktreparationer, smart repair och andra lackskador
Har ett öga för detaljer men också för helheten - och vet hur man prioriterar
Pratar flytande norska eller annat skandinaviskt språk (engelska kan också funka!)
Har B-körkort
Gillar att samarbeta, tar ansvar och kommunicerar tydligt - både i verkstan och med teamet

Vad vi erbjuder:

Bra lön och villkor enligt överenskommelse
Hjälp att hitta boende om du kommer utifrån
En trygg arbetsplats med gott rykte och schyssta kollegor
Stabil arbetsmiljö där kvalitet och kundservice står i centrum
Möjlighet att växa - vi tror på utveckling och långsiktighet

Låter det som något för dig? Ansök redan idag - vi behandlar alla ansökningar löpande och konfidentiellt.


Frågor? Ring Umesh Sethi på +47 982 44 776.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Temp-Team Sverige AB (org.nr 556630-5420)

Arbetsplats
Temp-Team Norge

Kontakt
Kristina Gelevska
kga@temp-team.se

Jobbnummer
9667917

Prenumerera på jobb från Temp-Team Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Temp-Team Sverige AB: