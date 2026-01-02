Jobba som billackerare i Norge! Stabil arbetsplats med goda villkor
2026-01-02
Är du en fena på lack och gillar att göra bilen skinande snygg igen?
Till en välrenommerad verkstad i Follo, Norge, söker vi nu en erfaren billackerare som kan sitt hantverk och gärna tar ansvar från första slip till sista finish. Verkstaden jobbar både med karosseri och lackering - så här finns gott om variation och utveckling!
Vi letar efter dig som:
Har yrkesbevis som billackerare och lång erfarenhet i ryggen
Är van vid punktreparationer, smart repair och andra lackskador
Har ett öga för detaljer men också för helheten - och vet hur man prioriterar
Pratar flytande norska eller annat skandinaviskt språk (engelska kan också funka!)
Har B-körkort
Gillar att samarbeta, tar ansvar och kommunicerar tydligt - både i verkstan och med teamet
Vad vi erbjuder:
Bra lön och villkor enligt överenskommelse
Hjälp att hitta boende om du kommer utifrån
En trygg arbetsplats med gott rykte och schyssta kollegor
Stabil arbetsmiljö där kvalitet och kundservice står i centrum
Möjlighet att växa - vi tror på utveckling och långsiktighet
Låter det som något för dig? Ansök redan idag - vi behandlar alla ansökningar löpande och konfidentiellt.
Frågor? Ring Umesh Sethi på +47 982 44 776.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
