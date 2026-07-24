Jobba som avlösare, ledsagare och personliga assistenter
Ab Solom / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sollentuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sollentuna
2026-07-24
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Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i en annan människas vardag?
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som personlig assistent, ledsagare eller avlösare för personer med funktionsnedsättning. I våra uppdrag är du en viktig del i att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet utifrån varje individs unika behov och önskemål. Vi tror på ett personcentrerat arbetssätt där den enskildes självbestämmande alltid står i fokus.
Personlig assistent
Som personlig assistent ger du individuellt anpassat stöd till en person med funktionsnedsättning i den dagliga livsföringen. Arbetet kan omfatta stöd i hemmet, vid fritidsaktiviteter, arbete, studier eller andra delar av vardagen. Målet är att skapa förutsättningar för ett självständigt liv med inflytande och delaktighet.
Ledsagare
Som ledsagare följer du med personen till aktiviteter utanför hemmet, exempelvis fritidsaktiviteter, motion, kultur eller sociala sammanhang. Syftet är att öka möjligheten till ett aktivt och självständigt liv.
Avlösare
Som avlösare ger du stöd i hemmet under en begränsad tid för att avlasta anhöriga. Du bidrar till en trygg och meningsfull stund för den enskilde samtidigt som närstående får möjlighet till återhämtning.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är lyhörd, trygg och ansvarstagande, med ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du har förmåga att anpassa dig efter olika behov och trivs med att skapa goda relationer. Erfarenhet av vård, omsorg eller personlig assistans är meriterande men personlig lämplighet är viktigast.
Arbetstiderna varierar beroende på uppdrag och kan omfatta dag, kväll, natt, jour och helg.Publiceringsdatum2026-07-24Ansökan
Detta är en löpande intresseanmälan. När du skickar in din ansökan blir du en del av vår kandidatbank. Om din profil matchar ett aktuellt uppdrag hör vi av oss och berättar mer om nästa steg i processen.
Vid rekrytering av personliga assistenter sker matchningen både utifrån den enskildes önskemål och verksamhetens krav. Den person du kan komma att arbeta hos har ett stort inflytande över valet av sin assistent/ledsagare/avlösare, samtidigt som SOLOM ansvarar för anställningen och din arbetsmiljö.
Vi ser fram emot din intresseanmälan och möjligheten att matcha dig till ett viktigt uppdrag – där både du och den enskilde kan trivas och utvecklas tillsammans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ab Solom
(org.nr 556647-6700), https://solom.se/
Turebergs Torg 1 (visa karta
)
191 23 SOLLENTUNA Kontakt
AB SOLOM hr@solom.se +46812824000 Jobbnummer
10010689