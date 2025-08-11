Jobba som arbetsledare och personlig assistent till kvinna i södra Stockhol
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-08-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
- Du har erfarenhet av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och tecken (TAKK) och kan hjälpa mig använda min ögonstyrda dator.
- Du behärskar svenska i tal och skrift och vet hur samhället fungerar.
- Du är praktiskt lagd och ordningsam.
- Du har god fysik så du kan assistera mig vid förflyttningar utan hjälpmedel. Jag är rullstolsburen men går och tränar med levande stöd.
- Du är flexibel och kan vid behov följa med mig på resor.
- Du har tidigare erfarenhet av att leda andra. Som arbetsledare har du ett helikopterperspektiv och ansvarar för kvalitet och kontinuitet i assistansen.
- Du har körkort (ej krav) och är rökfri.
Jag söker en kvinnlig personlig assistent och arbetsledare 20-40 timmar per vecka.
Jag är 34 år och bor nära tunnelbana (gröna linjen) och bussar i södra Stockholm.
Jag är föreningsaktiv i JAG, jobbar på JAG-center, läser sagor med tecken för barn på bibliotek, tränar och lever ett liv som andra. Jag umgås gärna med vänner och familj.
Jag behöver stöd med allt i livet och söker dig som kan assistera mig med min kommunikation, egenvård, vid förflyttning och när jag lagar mat och sköter mitt hem.
Lägg gärna lite extra tid på att berätta om varför det här jobbet kan passa dig. Jag söker dig för ett långvarigt samarbete.
Arbetstider: Du arbetar enligt ett fyra veckors schema med varierande arbetstider, exempel: Dagpass: 07.30-15.00/16.00. Eftermiddagar/Kvällar: 13.00-21.00 med något senare start vid helgpassen. Vid enstaka tillfällen kan du behöva hoppa in en vaken natt för att täcka upp vid sjukdom och semestrar.
Omfattning: Fast schema på 20-40 timmar/vecka med blandade pass enligt ovan, varannan helg ingår. Utöver det tillkommer ett delat arbetsledaransvar och bemanningsansvar som du introduceras i efter att du kommit igång i din roll som assistent.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse. Som personlig assistent hos mig får du en grundlig introduktionsutbildning så du blir trygg i din roll.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9453676