Jobba som ambassadör för Makeup By Mario på Sephora i Stockholm!
2026-01-17
Nu söker vi dig som vill arbeta extra som märkesambassadör för Makeup By Mario på Sephora Biblioteksgatan i Stockholm. Vi söker dig som är utbildad makeup artist och tidigare har arbetat med försäljning av skönhet/kosmetik. Du kommer arbeta med att marknadsföra Makeup By Marios produkter och som en del i arbetet lägga makeup på kunderna och inspirera till köp. Du kommer vara Makeup By Marios ansikte utåt samt arbeta med försäljning/merförsäljning av produkterna utifrån en daglig säljbudget.
Du är utåtriktad och arbetar aktivt med att ta kontakt med kunder och skapar personliga kundmöten. Du visar tillgänglighet och öppenhet samt är lyhörd för olika kunders specifika behov.
Du blir anställd som konsult av oss på Retail Staffing och arbetar på uppdrag för Makeup By Mario. Uppdraget startar omgående och kommer pågå året ut, med chans till förlängning. Du får ett fast arbetsschema och arbetspassen kommer vara förlagda på fredagar kl. 11-19 och lördagar kl. 11-18. Du kommer dela på uppdraget med en annan konsult och förväntas därmed inte arbeta alla fredagar och lördagar under uppdragets gång.
Erfarenhet/kvalifikationer:
Det är ett krav att du har en annan huvudsaklig sysselsättning vid sidan av detta uppdrag. Detta i form av att du är student på minst 50%, har ett fast deltidsjobb på minst 50%, alternativt är egen företagare med en aktiv f-skatt
Det är utbildad makeup artist och har arbetat med försäljning av makeup produkter tidigare
Du har arbetat som butikssäljare inom detaljhandel tidigare där du även har arbetat aktivt med personlig försäljning
Du har avslutat gymnasiet samt är minst 18 år
Du pratar flytande svenska och engelska.
Du är en framåt person som brinner för kundmötet och motiveras av försäljning
Du tycker om att arbeta nära kunder då du kommer lägga makeup på dem och testa olika produkter
Du är målinriktad och trivs med att arbeta efter uppsatta säljmål
Du är en lagspelare som trivs bra i nära samarbete med dina kollegor
Du tar egna initiativ- och ansvarstagande
Du är flexibel och trivs med att arbeta i högt tempo
Vi erbjuder:
Du får branscherfarenhet, brett kontaktnät och möjligheter att utvecklas i din roll som butikssäljare/makeup artist
Inför uppdraget får du en utbildning i Makeup By Marios produkter
Så ansöker du
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Ansökningar tas endast emot via annonsen och inte via mail.
Vänta inte med din ansökan då vi intervjuar kandidater löpande för detta uppdrag.
