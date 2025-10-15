Jobba Praktiskt Och Bygg Lösningar Som Håller! Ubab Söker Dig!
2025-10-15
Om kundföretaget
UBAB grundades 1946. Idag är UBAB en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement med mångårig erfarenhet från tusentals projekt. Företagets framgång är uppbyggd kring en stark tro på betongens och dess byggsystems fördelar, en ständig vilja att alltid söka nya förbättringar samtidigt som de sätter sina kunder i fokus och strävar efter att effektivisera byggprocessen. På det sättet når UBAB tillväxt genom nöjda kunder. För att läsa mer om företaget, se hemsidan www.ubab.comPubliceringsdatum2025-10-15Dina arbetsuppgifter
Din resa börjar här!
Bygga hus i betong har vi gjort sedan urminnes tider. Det krävdes att man hade en fysisk förmåga och ett sinne för problemlösning. Detta är detsamma idag, däremot har processen moderniserats och vi bygger istället prefabricerade betongelement som sedan transporteras och byggs ihop på varje byggplats. Arbetet utförs till stor del i team, vilket betyder att du alltid har en kollega i närheten att samarbeta med.
Dina främsta arbetsuppgifter kommer bestå av:
• Formsättning
• Armering
• Gjutning av betongelement
Arbetstiden är förlagd till dagtid.
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi ser gärna att du har en bakgrund inom bygg och anläggning eller tillverkningsindustrin.
• Grundläggande förståelse för siffror samt ritningsläsning
• Trivs med att arbeta i team
För att passa för tjänsten bör du som söker trivas med fysiskt arbete, vara noggrann och flexibel inför nya arbetsuppgifter och snabbt hitta lösningar på problem som kan uppstå.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Ersättning
