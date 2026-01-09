Jobba på toppstugan i Bruksvallarna
2026-01-09
Motiveras du av att ge service i världsklass och av att jobba med människor? Är du på jakt efter ett jobb som är väldigt mångsidigt och som dessutom ständigt bjuder på nya utmaningar? Då kan vi ha rätt utmaning för dig!
Toppstugan Kariknallen (eller bara Knallen) ligger 1050 m.ö.h. och är ett populärt turistmål både sommar och vinter. Här serveras frasiga våfflor och hembakat fikabröd, men även soppa, smörgåsar och annan enklare lunch.
Du startar dagen med att du och din kollega lastar Skotern med det som behövs. Det tar ungefär en kvart att köra upp till toppstugan där utsikten över dalen och de vidsträckta fjällen välkomnar er lika slående varje gång. Flaggan hissas och sedan är det dags att förbereda smörgåsar, göra våffelsmet, ta fram fikabröd, värma soppan, städa och göra fint inför att de första gästerna kommer upp. Vissa dagar är det lite folk och andra kan vara riktigt hektiska, ofta beror det på väder och vind. Ni tar hand om gästerna under dagen, efter stängning städar och förbereder man inför nästa dag. Sedan halas flaggan ned och färden går ner till Bruksvallarna igen.
I din roll kommer det ingå tillagning och prepp, servering samt kassatjänst och städning. Du bör ha ett stort intresse av att jobba i serviceyrket, vara ansvarsfull och tycka om att möta nya människor. Har du arbetat inom service/turism tidigare är det meriterande. Att arbeta över avdelningsgränserna, när det behövs, är något du anser vara en självklarhet. Det är en fördel om du är intresserad av friluftsliv.
Anställningen börjar v,6 och fram till att säsongen tar slut i april. Trivs vi ihop och du vill fortsätta jobba hos oss så finns möjlighet till fortsatt anställning under kommande sommarsäsong.
Så här ansöker du till jobbet:
Skicka ett mejl till Isaak@bruksvallsliden.se
. Isaak är vår personalansvarig och dessutom en stjärna på att svara på frågor. Glöm inte att bifoga ditt CV!
Ring oss på 0684-20180
besök oss på Myhrsvängen 5 i Bruksvallarna
Bra att veta:
Placeringsort: Bruksvallarna
Typ av anställning: säsongsanställning med chans till förlängning över sommaren.
Lön: enligt kollektivavtal.
Start: Februari
Om Hotell Bruksvallsliden
Hotell Bruksvallsliden är ett familjeägt hotell mitt i längdparadiset Bruksvallarna, ett mysigt hotell med 48 rum, hemtrevlig lobby och en restaurang välkänd för sina fantastiska måltider.
I vår verksamhet är vi mångfacetterade med restauranger, café, livsmedelsbutik, sportcenter och vår fantastiska våffelstuga uppe på Kariknallen.
Personalboende finns i begränsat antal.
Ring 0684-201 80 om du har frågor.
Vi ser fram emot din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan hälsar familjen Myhr!
Pitch
Har du en längtan att jobba i fjällen? vill du jobba med fjällvärlden vackraste utsikt?
Då kan det vara dig vi söker!
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
info@bruksvallsliden.se
E-post: isaak@bruksvallsliden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Bruksvallsliden AB
Myhrsvängen 5
840 97 BRUKSVALLARNA Arbetsplats
Bruksvallsliden AB, Hotell Jobbnummer
