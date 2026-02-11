Jobba på lager i Norra Stockholm!
Libera i Sverige AB / Lagerjobb / Upplands Väsby Visa alla lagerjobb i Upplands Väsby
2026-02-11
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libera i Sverige AB i Upplands Väsby
, Täby
, Upplands-Bro
, Järfälla
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Uppdraget
Vi söker nu en truckförare/lagermedarbetare till vår kund i Rosersberg, norr om Stockholm. I rollen kommer du att arbeta med förplock av material till montörer i produktion samt med andra vanligt förekommande arbetsuppgifter på lager. Vem söker vi?
Vi söker dig som är noggrann och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du trivs med att arbeta strukturerat och självständigt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Utöver det ser vi gärna att du är initiativtagande, kommunikativ och har ett starkt säkerhetstänk.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom lager eller produktion, samt erfarenhet av truckkörning är önskvärt. Har du dessutom ett intresse för fordon eller har gått fordon- och transportprogrammet är det meriterande. Publiceringsdatum2026-02-11Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av lagerarbete samt truckkörning
Truckkort A1-A4 samt B1-B4
Goda kunskaper av svenska i både tal och skrift
Meriterande:
B-körkort
Arbetstider
Dagtid måndag till fredag, 7-16 eller 8-17.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7213386-1836847". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
Esplanaden 4 (visa karta
)
172 67 SUNDBYBERG Arbetsplats
Libera Jobbnummer
9737057