Jobba med säkerhet, service och flygpuls på Visby Airport!
Swedavia AB / Budjobb / Gotland Visa alla budjobb i Gotland
2026-06-04
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Tycker du om att möta människor och ge god service? Trivs du att samarbeta och vill ha ett jobb med puls och variation? Vill du ha ett fartfyllt och varierande jobb där ingen dag är den andra lik? Då kan det här vara något för dig, vi söker fler engagerade medarbetare till Visby Airport!
Hos oss får du arbeta på en unik arbetsplats där det händer mycket och där du får vara en viktig del av resan. Här värdesätter vi trygghet, samarbete och ett gott bemötande både gentemot resenärer och varandra.
Vad innebär arbetet? Som Airport Officer blir du en del av ett engagerat och mångsidigt team som tillsammans skapar en trygg, smidig och välkomnande upplevelse för våra resenärer och samarbetspartners. Här möts du av en arbetsplats med ett öppet, varmt klimat där vi hjälps åt, utvecklas tillsammans och har roligt på jobbet varje dag!
Vi ser till att du får den utbildning och det stöd du behöver för att känna dig trygg i rollen och kunna bidra inom flera av flygplatsens viktiga funktioner. Här får du verkligen möjlighet att göra skillnad samtidigt som du växer, både i din roll och som person.
Vad du kommer att få göra hos oss:
Ge service till resenärer, flygbolag och samarbetspartners – alltid med ett leende
Hjälpa passagerare, till exempel genom ledsagning – och göra deras resa trygg och smidig
Vara en del av flygplatsens räddningsstyrka – redo att agera när det verkligen gäller
Lossa och lasta flygplan – och få känna pulsen av flygplatsens hjärta
Vem är du? För oss är service och ett professionellt bemötande helt avgörande. Vi söker dig som genuint tycker om att hjälpa människor, skapa positiva upplevelser och ge ett vänligt och engagerat bemötande i varje möte. Du är även lösningsorienterad samt trivs med att samarbeta med andra. Du behöver inte ha erfarenhet från flygplats. Vi lär dig det du behöver kunna! Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-06-04Kvalifikationer
Har slutförd gymnasieutbildning
Har B-körkort (C-körkort är meriterande)
Talar och förstår både svenska och engelska, då du dagligen kommunicerar med resenärer samt externa och interna aktörer på flygplatsen
Fullgod syn
God fysik
Vad erbjuder vi dig? Hos oss får du en varierad och lärorik arbetsplats med stark teamkänsla, där du får intern utbildning inom ramp och brand. Vi är en trygg och ansvarsfull arbetsgivare som satsar på både din utveckling och ditt välmående oavsett om du är ny i branschen eller har lång erfarenhet.
Vi erbjuder förmåner inom bland annat friskvård, pension, försäkringar, kollektivtrafik och rabatter och vi värnar om att vara en arbetsplats där alla kan trivas och växa. Här kan du läsa om några av våra förmåner vi erbjuder Förmåner | Om Swedavia Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Jenny Sandelin, jenny.sandelin@swedavia.se
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Sista ansökningsdag är söndag den 28/6, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Om Swedavia Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad – läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll och säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7809551-2037134". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedavia AB
(org.nr 556797-0818), https://jobb.swedavia.se
Visby flygplats (visa karta
)
621 41 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9948775