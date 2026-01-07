Jobba Med Oss Var Med Och Vinn Valet 2026!
Blekinge Soc.dem Partidistrikt / Administratörsjobb / Karlskrona Visa alla administratörsjobb i Karlskrona
2026-01-07
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Blekinge Soc.dem Partidistrikt i Karlskrona
Vill du göra skillnad - på riktigt?
Nu söker vi en (eller flera) valanställda till Socialdemokraterna i Blekinge.
Vi bygger laget inför valet 2026 och söker dig som vill vara med på resan mot seger!
Det här är ett jobb för dig som gillar fart och variation, möten med människor och att se resultat av det du gör. Du får arbeta nära politiker, medlemmar och väljare - och vara en viktig del i arbetet med att vinna människors förtroende för en mer rättvis och jämlik framtid.
DITT UPPDRAG
Tjänsten är bred och varierad. Du blir en del av ett litet men starkt team på vårt partidistrikt i Blekinge, där vi alla hjälps åt.
Du kommer bland annat att:
• Planera och genomföra kampanjer och aktiviteter i hela Blekinge
• Jobba med administration
• Bidra till vår kommunikation - särskilt i digitala kanaler
• Rekrytera, stötta och utbilda valarbetare
• Samarbeta med förtroendevalda, medlemmar och fackliga vänner
Kort sagt, du får vara med och bygga laget som ska vinna valet 2026!
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som är engagerad, nyfiken och gillar att arbeta tillsammans med andra. Du behöver inte kunna allt från början men du vill lära dig, trivs med ansvar och har hjärtat till vänster.
Vi vill att du:
• Är kommunikativ, strukturerad och flexibel
• Kan planera, driva och organisera ditt arbete
• Har lätt för att samarbeta och inspirera andra
• Kan uttrycka dig väl i tal och skrift
• Har B-körkort och tillgång till bil
Du delar förstås Socialdemokraternas värderingar.
Det är ett plus om du har erfarenhet av:
• Politiskt eller fackligt arbete
• Kommunikation eller kampanjarbete
• Engagemang i idéburna organisationer
Men viktigast är att du är rätt person, vi söker människor med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv.
OM TJÄNSTEN
Omfattning: Heltid, eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Visstidsanställning med möjlighet till förlängning
Tillträde: Snarast möjligt
Arbetstid: Målstyrd arbetstid - kvälls- och helgarbete förekommer
Placeringsort: Karlskrona (resor i hela Blekinge ingår)
Lön: Enligt kollektivavtal (Folkrörelseavtalet, Fremia-Handels)
ANSÖKAN
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt!
Skicka personligt brev och CV till: blekinge@socialdemokraterna.se
Intervjuer sker löpande.
Frågor? Hör gärna av dig:
Heléne Björklund, ordförande, 0708-113221, helene.bjorklund@riksdagen.se
Hampus Engqvist, försteombudsman, 0708-109530, hampus.engqvist@socialdemokraterna.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
via e-post
E-post: blekinge@socialdemokraterna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Blekinge Soc.Dem Partidistrikt
Kungsbron 5 (visa karta
)
371 31 KARLSKRONA Arbetsplats
Socialdemokraterna i Blekinge Kontakt
Försteombudsman
Hampus Engqvist hampus.engqvist@socialdemokraterna.se 0708109530 Jobbnummer
9671455