Jobba med oss på Photofun Kreativ butiksspecialist sökes!
2025-09-15
Vi på Photofun i Nordstan, Göteborg söker en driven och kreativ medarbetare som vill bli en del av vårt team. Är du en person som älskar foto, har koll på Photoshop och trivs med att ha många bollar i luften? Då kan du vara den vi letar efter!
Arbetsuppgifter:
Ge personlig och professionell service till våra kunder.
Skriva ut bilder med storformatsskrivare.
Trycka bilder på produkter som muggar, t-shirts, pussel m.m.
Fotografering med systemkamera vid behov.
Bidra till en positiv och kreativ arbetsmiljö.
Vi söker dig som:
Har goda kunskaper i Photoshop.
Kan hantera systemkamera och har erfarenhet av fotografering.
Har jobbat i butik i minst ett år.
Är stresstålig, lösningsorienterad och gillar att arbeta i ett högt tempo.
Är flexibel och kan ta ansvar för flera uppgifter samtidigt
Arbetstid:
Två lördagar i månaden varannan lördag.
Extra timmar under högsäsong, särskilt kring jul.
Vill du vara med och skapa minnen för våra kunder? Skicka din ansökan till oss redan idag - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: info@photofun.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Photofun Drottninggatan AB
(org.nr 559002-0409)
Norra Hamngatan 40 (visa karta
)
411 06 GÖTEBORG Arbetsplats
Photofun Göteborg Jobbnummer
9508456