Jobba med oss på Jokkmokks Korv - bli en del av vårt team!
Vill du ha ett aktivt och varierande jobb i sommar? Nu söker vi nya medarbetare till Jokkmokks Korv!
Vi erbjuder ett semestervikariat med början så snart som möjligt och fram till och med den 31 augusti. Det finns även goda chanser till fortsatt arbete efter sommaren.
Hos oss på charkfabriken i Jokkmokk arbetar vi med att producera och paketera charkprodukter av hög kvalitet. Du blir en viktig del av ett engagerat team där samarbete, ansvar och arbetsglädje står i fokus.
Om rollen
Arbetet är varierande och innefattar bland annat:
Putsning, saltning och upphängning av produkter
Paketering och kvalitetskontroller
Arbetsrotation mellan olika stationer
Du får en trygg start med introduktion och handledning, så att du snabbt kommer in i arbetet på ett säkert och effektivt sätt.
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och har ett positivt driv
Trivs med både självständigt arbete och teamwork
Har god fysik (tunga moment förekommer)
Är nyfiken och vill lära dig nya arbetsuppgifter
Vi erbjuder:
Ett härligt arbetslag med god stämning
Variation i arbetsuppgifter
Möjlighet till fortsatt anställning efter sommaren
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt till: fredrik@jokkmokkskorv.se
Välkommen till ett arbete där kvalitet, tradition och gemenskap möts!
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: fredrik@jokkmokkskorv.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jokkmokks Korv AB
(org.nr 556335-3167)
Hantverkargatan 71 Industrihus A (visa karta
)
962 33 JOKKMOKK Jobbnummer
9873207