Jobba med oss på Bamba by Restaurang Tyra Säsong & Tillsvidare
Mums mat Stockholm AB / Restaurangbiträdesjobb / Värmdö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Värmdö
2026-03-04
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mums mat Stockholm AB i Värmdö
, Nacka
eller i hela Sverige
Älskar du att ge gäster en fantastisk upplevelse? Är du en positiv och driven person som trivs i en fartfylld miljö? Då kan du vara den vi söker.
Vi söker nu fler medarbetare till vårt team inför säsongen i Gustavsbergs Hamn.Publiceringsdatum2026-03-04Om företaget
Bamba står för riktigt bra mat till ett riktigt bra pris. På Bamba by Restaurang Tyra serverar vi streetfood i restaurangmiljö med fokus på kvalitet, tempo och en skön atmosfär där både gäster och personal trivs.
Vår meny består av burgare, tacos och smaker åt det mexikanska hållet, med fokus på grymma råvaror till bra priser. Vi jobbar bland annat med kött från Malma Gård och dryck från Spendrups och Värmdö Bryggeri.
Restaurangen ligger i Gustavsbergs Hamn med en stor uteservering precis intill vattnet, vilket gör sommarsäsongen både intensiv och väldigt rolig att arbeta i.
Vi har idag restauranger i Hemmesta, Gustavsberg Hamn, Tollare samt ett läge i Spanien.
Om rollen / arbetsuppgifter
Eftersom vi är en mindre restaurang arbetar vi tillsammans i hela verksamheten. Det innebär att du kan arbeta både i servering och kök samt hjälpa till där det behövs under ett arbetspass.
Arbetet innebär bland annat att:
Ta hand om gäster och ge en riktigt bra serviceupplevelse
Ta beställningar, servera mat och dryck samt arbeta med merförsäljning
Tillreda mat från vår meny och hjälpa till i köket under service
Arbeta med prepp och förberedelser inför service
Kunna prioritera i köket så att maten går ut snabbt men med hög kvalitet
Hålla koll på restaurangen och vår stora uteservering i hamnen
Hålla restaurangen ren, organiserad och välkomnande
Se till att bord alltid är rena och fria från disk
Vi arbetar mycket efter principen clean-as-you-go, vilket innebär att man alltid arbetar framåt, aldrig går tomhänt och hjälper till där det behövs - både i köket och i serveringen.
Hos oss hjälps vi åt i hela restaurangen. Under ett arbetspass kan man arbeta i servering, kök, med prepp, disk eller med att hålla restaurangen i toppskick.
Vem vi söker
Vi söker dig som trivs i ett högt tempo och klarar av stressiga perioder, men som också är driven under lugnare stunder - hos oss finns det alltid något att göra.
Du är ansvarstagande, serviceinriktad och gillar att arbeta i team.
Vi ser gärna att du:
Har en positiv inställning och vilja att utvecklas
Är flexibel och kan arbeta lunch, kvällar och helger
Kan hoppa in vid kort varsel vid behov
Kan hantera både intensiva arbetspass och lugnare perioder på ett produktivt sätt
Vill lära dig både servering och kök
För den som vill arbeta mycket under säsongen är det därför en stor fördel att kunna arbeta i flera delar av restaurangen.Kvalifikationer
Flytande svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska (vi har många internationella gäster)
Hög tillgänglighet under högsäsongen (maj-augusti)
Rekrytering & start
Vi erbjuder både säsongsanställning (maj-augusti) samt möjligheter till tillsvidaretjänster.
Rekrytering och intervjuer sker löpande. Intern utbildning hålls under mars och april så att du är varm i kläderna inför högsäsongen.Så ansöker du
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan till tyra@restaurangtyra.se
I din ansökan vill vi att du kort berättar:
Varför du vill arbeta hos oss
Din eventuella erfarenhet inom restaurang eller service
Vad du tycker är viktigt för att ge gäster en riktigt bra upplevelse
Vi ser fram emot att träffa vår nästa stjärna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: tyra@restaurangtyra.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mums mat Stockholm AB
(org.nr 559332-2620)
Tyra Lundgrens väg 4 (visa karta
)
134 40 GUSTAVSBERG Arbetsplats
Bamba by Restaurang Tyra Jobbnummer
9778119