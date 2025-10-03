Jobba med oss Administrativ Bokning & Driftstöd (Vinter 2025/2026)

Outback Abisko AB / Kundservicejobb / Kiruna
2025-10-03


Outback Abisko erbjuder småskaliga, genuina naturupplevelser i norra Lapplandsfjällen. Nu söker vi dig som vill vara navet i vår verksamhet - och få både bokning, drift och kommunikation att rulla smidigt hela vintern.
Om rollen
Det här är en administrativ roll med ansvar för bokningar, schemaläggning och driftstöd. Du är länken mellan gästen, guiden och planeringen - och en nyckelperson för att våra dagar ska fungera både effektivt och personligt.
Du har koll på detaljer, kommunicerar tydligt och gillar att ha flera bollar i luften - men också att jobba strukturerat med framförhållning.
Du kan jobba i en verksamhet där prioriteringar i den dagliga driften snabbt kan ändras.

Publiceringsdatum
Arbetsuppgifter
Administrera privata och grupp bokningar via e-post, telefon och bokningssystem (Rezdy)

Hålla löpande kontakt med gäster före och under deras vistelse

Du samverkar och planerar den dagliga driften tillsammans med guiderna.

Du jobbar med schemaläggning, checklistor och dokumentation

Bidra till en trygg och välkomnande upplevelse för våra gäster

Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av administration eller driftplanering

Behörskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift

Är strukturerad, lösningsorienterad och serviceinriktad

Har lätt för att kommunicera med olika typer av människor

Är bekväm med digitala system (bokning, kalendrar, Google Workspace)

Har B-körkort

Extra plus om du:
Har jobbat i turism, hotell eller annan gästnära service

Är trygg med att jobba självständigt i en snabbrörlig miljö

Har förarbevis för snöskoter

Har fjällvana eller intresse för fjällliv i norra Sverige

Vi erbjuder:
En nyckelroll i ett litet familjeföretag

En rolig arbetsplats i en unik fjällmiljö med mycket ansvar och variation

Personalboende finns vid behov

En arbetsplats där hållbarhet och kvalitet går före snabbmassproduktion

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: info@outbackabisko.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Outback Abisko AB (org.nr 559207-6342)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Åsa Säfström
info@outbackabisko.com
0703388629

Jobbnummer
9540556

