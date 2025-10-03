Jobba med oss Administrativ Bokning & Driftstöd (Vinter 2025/2026)
2025-10-03
Outback Abisko erbjuder småskaliga, genuina naturupplevelser i norra Lapplandsfjällen. Nu söker vi dig som vill vara navet i vår verksamhet - och få både bokning, drift och kommunikation att rulla smidigt hela vintern.
Om rollen
Det här är en administrativ roll med ansvar för bokningar, schemaläggning och driftstöd. Du är länken mellan gästen, guiden och planeringen - och en nyckelperson för att våra dagar ska fungera både effektivt och personligt.
Du har koll på detaljer, kommunicerar tydligt och gillar att ha flera bollar i luften - men också att jobba strukturerat med framförhållning.
Du kan jobba i en verksamhet där prioriteringar i den dagliga driften snabbt kan ändras.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Administrera privata och grupp bokningar via e-post, telefon och bokningssystem (Rezdy)
Hålla löpande kontakt med gäster före och under deras vistelse
Du samverkar och planerar den dagliga driften tillsammans med guiderna.
Du jobbar med schemaläggning, checklistor och dokumentation
Bidra till en trygg och välkomnande upplevelse för våra gäster
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av administration eller driftplanering
Behörskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
Är strukturerad, lösningsorienterad och serviceinriktad
Har lätt för att kommunicera med olika typer av människor
Är bekväm med digitala system (bokning, kalendrar, Google Workspace)
Har B-körkort
Extra plus om du:
Har jobbat i turism, hotell eller annan gästnära service
Är trygg med att jobba självständigt i en snabbrörlig miljö
Har förarbevis för snöskoter
Har fjällvana eller intresse för fjällliv i norra Sverige
Vi erbjuder:
En nyckelroll i ett litet familjeföretag
En rolig arbetsplats i en unik fjällmiljö med mycket ansvar och variation
Personalboende finns vid behov
En arbetsplats där hållbarhet och kvalitet går före snabbmassproduktion Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: info@outbackabisko.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Outback Abisko AB
(org.nr 559207-6342) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Åsa Säfström info@outbackabisko.com 0703388629 Jobbnummer
9540556