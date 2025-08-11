Jobba med omsorg i hemtjänst Centrum och Höjden!
2025-08-11
I Varbergs kommun är vi cirka 5 500 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?
Socialförvaltningen erbjuder ett självständigt och omväxlande arbete inom vård och omsorg där du kan arbeta på varierande tider.
Arbetar du med vård och omsorg i Varbergs kommun så är du i en organisation där vi sätter människors behov av hjälp i centrum. Det handlar också om att bemöta alla med respekt. Kvalitet inom socialt arbete betyder att vi levererar omsorg och service som motsvarar den enskildes behov. Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt där vi i alla led fokuserar på de resurser och den vitalitet som finns hos varje människa.Publiceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill göra en positiv skillnad i vardagen för våra brukare i Varbergs kommun närmare bestämt till två tjänster i Höjdens hemtjänstområde och en tjänst i Centrums hemtjänstområde.
* I Höjden arbetar du främst i Breared och Sörse. Här använder du både cykel och bil för att ta dig mellan brukarna, beroende på avstånd och planering. Området bjuder på variation från nyare bebyggelse i Breared till mer småskaligt i Sörse.
* I Centrum arbetar du i ett område där det är nära mellan brukarna och där du främst tar dig fram med cykel. Här är god samverkan och förmåga att snabbt orientera sig viktiga delar av arbetet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ge omvårdnad och stöd i brukarens hem utifrån individuella behov. Du kommer även att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Arbetet kan innefatta hjälp med till exempel personlig hygien, måltider, förflyttningar och social samvaro insatser som tillsammans bidrar till ett värdigt och självständigt liv.
Dokumentation är en viktig del av arbetet och du ansvarar för att dokumentera noggrant i våra journalsystem, till exempel förändringar i hälsa eller avvikelser.
Arbetstiden är förlagd på dag, kväll och varannan helg. Som anställd i Varbergs kommun ingår resurspass, vilket innebär att du kan komma att arbeta på andra verksamheter utöver din grundplacering.Kvalifikationer
Vi söker dig som har hjärtat på rätt ställe och brinner för att göra skillnad i människors vardag. Även om vi värdesätter utbildning och erfarenhet inom vård och omsorg, är det ditt intresse och engagemang som är avgörande.
Är du utbildad eller under utbildning till undersköterska ser vi det som meriterande, men inget krav. Om du har en yrkeslegitimation som undersköterska, får du gärna bifoga den i ansökan.
Du behöver ha förmåga att anpassa dig efter olika behov och situationer, vara lyhörd, flexibel och inte rädd för att ställa om när dagen inte går enligt plan. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga och kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Du som är medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver uppvisa ditt arbetstillstånd och visa pass, nationellt id-kort eller personbevis.
Det viktigaste är ditt hjärta för omvårdnad och din vilja att göra en positiv skillnad i andras vardag! Välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
