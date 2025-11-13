Jobba med mig som personlig assistent, Kungsbacka (2 tjänster: deltid & hel
Vem är jag?Jag är en man på 26 år som bor i en lägenhet mitt i Kungsbacka centrum. Där är jag tillsammans med någon av mina assistenter som stöttar mig med sånt som jag behöver hjälp med. Ibland är jag även hos mina föräldrar som bor i Fjärås.
Mitt största intresse är MUSIK; lyssna, DJ:a, spela, osv! Jag är nyfiken och tycker om att lära mig saker. Jag har ett stort behov av att få bestämma själv och du som jobbar med mig behöver vara duktig på att lyssna på mig, förstå och hjälpa mig att få det som jag vill ha det. Ofta behöver du hjälpa till att förklara hur man kan göra det jag vill och vad som är möjligt eller ej.
Jag mår bra av att hitta på saker. Utflykter är kul, till exempel att gå på stan, träna, eller åka in till Göteborg. Jag fastnar lätt i soffan dock, så jag behöver stöttning med att starta med det jag vill göra.
Vad behöver jag hjälp med?Jag kan behöva en hjälpande hand med ganska många saker; gå upp på morgonen, gå på toaletten, duscha, tvätta, äta, dricka osv. Jag äter både vanlig mat och sondmat ett par gånger om dagen. Maten är en specialmat, ketogen kost som hjälper mig att få färre och mindre epilepsianfall. Jag behöver hjälp att både laga mat, blanda sondmat, äta mat och sondmat och dryck. Jag vill oftast bara äta en maträtt, men det är viktigt att jag får i mig en varierad kost så jag behöver hjälp att komma på olika maträtter och ingredienser som jag tycker om. Maten är en del av min medicin mot epilepsi.
Jag har många idéer och gillar att göra saker, men ganska ofta kan jag behöva hjälp att komma igång eller byta från en aktivitet till en annan. Man vill ju inte avbryta det man håller på med Men rätt vad det är så är jag snabb som bara den!
Vem är du?Du som skall jobba med mig behöver vara snäll och inlyssnande men också en person som jag kan lära mig att tycka om. Mina assistenter är några av mina viktigaste vänner. Jag vet oftast vad jag vill men det kan ta lite tid för mig att förklara så det är bra om du är duktig på att lyssna och försöka förstå. Om du lyssnar på mig, anstränger dig för att förstå vad jag menar och om du är snäll och tydlig så kommer jag också vara snäll och respektera dig.
Du är trygg i dig själv och gillar att hitta på saker, men kan också tänka dig att chilla om det är så att jag är dålig och behöver sova. Du får inte vara rädd för att ge dig ut och hitta på saker.
Tidigare erfarenhet av epilepsi och sondmatning är ett plus men inte ett krav.
Omfattning: Denna annonsen gäller 2 separata tjänster
Tjänst 1 - omfattning så nära heltid som möjligt. Vi arbetar enligt ett rullande 6 veckors schema som innefattar dagspass 9-18, kvällspass 18-9 samt dygnspass 9-9. Du arbetar vanligtvis 3-4 pass i veckan.
Tjänst 2 - Tjänsten är en timanställning på deltid och omfattar ca 6-7 kvällspass (18-09) per månad samt möjlighet att hoppa in som vikarie vid sjukdom och semester. Det passar dig som redan har ett annat jobb och vill komplettera eller om du till exempel studerar.
Tillträde: så snart som möjligt.
Nyfiken på vem jag är? Se gärna avsnitten av realityserien "Kära assistent" där jag medverkar. Det var några år sedan och här är jag på mitt snällaste humör men det är jag som är med på filmen
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
