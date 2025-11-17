Jobba med kundservice & ha kul på jobbet!
2025-11-17
Vill du kicka igång din karriär inom kundservice samtidigt som du får hänga i ett kontor med pingisbord, Playstation & skön stämning? Då är detta jobbet för dig!
Vi på Charlie söker nya kundservicestjärnor till Teleperformance i Solna (Stockholm).
Vad du gör på jobbet: Prata med kunder via telefon & hjälper till med deras frågor
Löser problem direkt i samtalet (du är hjälten!)
Loggar ärenden i system & håller koll på infon
Bidrar till grym lagkänsla på kontoret
Vi letar efter dig som: Är service-minded & gillar att prata med människor
Kan svenska & engelska flytande
Har gymnasieexamen
Är redo att jobba heltid (80-100%) på varierande tider
Vi erbjuder: Betald utbildning - du lär dig allt på plats
Lön enligt kollektivavtal
Utvecklingsmöjligheter i ett globalt företag
Fräscha lokaler med pingisbord, Playstation & härlig gemenskap
Kollegor som gör jobbet kul varje dag
Låter det som något för dig? Ansök redan idag - vi rekryterar löpande!
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
