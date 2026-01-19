Jobba med körkort och människor? Bli Förarprövare!
Trafikverket / Säkerhetsjobb / Jönköping Visa alla säkerhetsjobb i Jönköping
2026-01-19
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Jönköping
, Vaggeryd
, Nässjö
, Ulricehamn
, Eksjö
eller i hela Sverige
"Det roligaste med jobbet som förarprövare är när man får säga: Grattis, din körning är godkänd och att få se kundens lättnad och leende efter allt kämpande för att nå sitt mål" berättar en av våra medarbetare. Nu söker vi engagerade kollegor till Förarprovskontoret i Jönköping!
Jobba med körkort och människor? Bli Förarprövare!Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Är du redo att göra skillnad i människors liv? Som förarprövare (trafikinspektör) på Trafikverket får du en unik möjlighet att bidra till en tryggare trafikmiljö i Sverige.
I tjänsten som förarprövare har du en nyckelroll där du genomför nio körprov om dagen och bedömer om körkortstagaren har de kunskaper och färdigheter som behövs för att klara provet och bli en säker förare på våra vägar. Du arbetar självständigt och träffar många olika människor varje dag. Ditt vänliga bemötande och förmåga att fatta beslut i pressade situationer är avgörande för att skapa en trygg atmosfär under provet. Som förarprövare har du dessutom ett myndighetsuppdrag som innebär att du behöver kunna förklara och kommunicera beslut på ett enkelt och tydligt sätt efter varje körprov. Det innebär även att du värdesätter mångfald och respekterar varje person, oavsett bakgrund.
Din resa börjar med en ettårig betald grundutbildning. Eftersom du kommer att hantera mycket information är din förmåga att ta till dig och förmedla teori viktig. I tjänsten ingår även resor till våra mottagningsorter Vetlanda, Tranås, Nässjö och Eksjö. Det är viktigt att du som söker är medveten om att kraven på din körning är högre än för den som kör upp för sitt körkort. Eftersom du själv ska bedöma andra förares trafiksäkerhet behöver du visa en trygg, stabil och välutvecklad körning där du hanterar både trafik och komplexa situationer på ett korrekt sätt.
Övrig information
För att bli förarprövare genomgår du en cirka ett år lång grundutbildning med både praktiska och teoretiska moment. Utbildningen startar vecka 36 och du anställs då som aspirant. Läs gärna mer om utbildningsveckor, vad tjänsten innebär och vad du behöver tänka på inför körtestet på: Jobba som förarprövare - www.trafikverket.se.
För att din ansökan ska vara fullständig måste du bifoga CV, kopia på ditt betyg (lägst gymnasiebetyg eller motsvarande), samt kopia på ditt körkort (fram- och baksida). Om du behöver ladda upp dina betyg eller körkort i efterhand går du via Min karriärsida, dock senast sista ansökningsdag. OBS! Om din ansökan inte är fullständig går du inte vidare i rekryteringsprocessen.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter. För att bli tillsvidareanställd efter aspirantanställningen krävs att du godkänns i de examinationer som sker kontinuerligt under utbildningen.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
#forarprovareKvalifikationer
Krav som du måste uppfylla enligt Transportstyrelsens föreskrift om förordnande att förrätta prov:
har fullständig gymnasial utbildning
är minst 23 år fyllda alternativt fyller 23 år under 2026
har haft B-körkort för manuellt växlad bil i minst 3 år och som är utfärdat i ett EES-land
har god trafik- och körvana inom vägtrafik
dessutom måste du ha:
yrkeserfarenhet, som Trafikverket bedömer relevant, inom kundbemötande, pedagogik eller som yrkesförare
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
kunskaper i engelska i tal
Det är meriterande om du har
fler körkortsbehörigheter med minst ett par års yrkeserfarenhet från buss (D/DE), lastbil (C/CE)
körkortsbehörighet för motorcykel (A)
Vem är du? Som förarprövare är du lugn, uppmärksam och anpassar ditt bemötande till kunden. Du gillar mötet med andra människor och har en positiv grundsyn. Det är viktigt att du kommunicerar på ett tydligt och pedagogiskt sätt samt säkerställer att informationen når fram och anpassas till mottagaren. Arbetet utförs självgående och du tar ansvar för din uppgift. Du samarbetar med andra på ett positivt sätt och ser vikten av att bidra till verksamheten och gruppen. Du är intresserad av trafiksäkerhet och har förmåga att fatta snabba beslut i stressade situationer. Sist men inte minst gillar du att åka bil! Det är ändå där du kommer tillbringa merparten av din tid. Så ansöker du
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Läs mer här
Vill du veta mer om detta spännande yrke och hur rekryteringsprocessen ser ut. Klicka här!https://www.trafikverket.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/jobba-som-forarprovare/
Min karriärsidahttps://www.trafikverket.se/logga-in/#min_karriarsida Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20:2025:098". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Per Odestrand 0101240082 Jobbnummer
9692427